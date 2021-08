Panneau couleur et multiples améliorations

25/08/2021 à 16h01 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Fitbit, une société rachetée par Google il y a quelque temps, a officiellement présenté le Fitbit Charge 5 après plusieurs fuites. Ceux qui s’attendaient à un changement substantiel dans la gamme Charge semblent avoir de la chance, car la société a montré toutes les nouvelles et fonctionnalités qui viennent de la main de cette nouvelle génération de bracelets intelligents. De cette façon, nous sommes confrontés à une grande évolution par rapport à la Fitbit Charge 4.

L’un des piliers qui s’est le plus démarqué dans le Fitbit Charge 5 est son roman Écran AMOLED en couleur, laissant derrière lui le design monochrome que portaient les bracelets précédents. De plus, on obtient également un appareil de plus petite taille, ayant une 10 % d’épaisseur en moins. Outre ses avancées en matière de conception, nous obtenons également des fonctionnalités très attendues telles que l’ajout d’un capteur EDA pour la mesure des contraintes. De plus, le bracelet a également la fonction de électrocardiogramme et Préparation quotidienne, une caractéristique qui nous dira quand nous devons faire du sport ou nous reposer pendant la journée. Parallèlement à tout cela, le bracelet a également GPS, surveillance de l’activité, fréquence cardiaque et détection de l’oxygène dans le sang. Nous obtiendrons également un détecteur de variation de température, obtenant ainsi un appareil extrêmement complet dans tout ce qui touche à la santé. Et avec tous ces capteurs, on trouve aussi une batterie assortie. Et est-ce que selon Fitbit, le bracelet offrirait jusqu’à 7 jours d’autonomie.

La Fitbit Charge 5 frapper les magasins à un prix à partir de 179,95 € et il atterrira à un moment donné cette année, bien que nous puissions maintenant procéder à son pré-achat.