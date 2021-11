Panneau de montage GST pour élever la dalle de 18% à 20%, selon le rapport

Dans le cadre de l’exercice de rationalisation des tarifs, le comité d’ajustement de la taxe sur les produits et services (TPS) a proposé de porter la dalle de 5 % à 7 % et de 18 % à 20 %, a rapporté CNBC-TV18. La chaîne de télévision a également annoncé que la TPS sur les métaux précieux (or/argent) passerait de 3% à 5%.

Un groupe de sept ministres (GoM) dirigé par le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj S. Bommai, proposera des mesures pour rationaliser les taux de la TPS. Le GoM examinera les taux de taxe actuels et recommandera des modifications au besoin pour mobiliser davantage de ressources, ainsi que des taux spéciaux et recommandera des mesures de rationalisation, y compris une fusion des taux de taxe, requise pour une structure de taux plus simple de la TPS. Le taux moyen pondéré de la TPS est actuellement d’environ 11,5 %, contre un taux neutre de 15,5 % estimé à l’origine. Cependant, le Conseil de la TPS ne peut pas augmenter d’emblée le RNR à environ 15 %.

Son mandat comprend également un examen de la fourniture de biens et services exonérés de la TPS afin d’élargir l’assiette fiscale et d’éliminer la rupture de la chaîne des crédits de taxe sur les intrants (CTI). Il examinerait également les cas de structure de droits inversée autres que les cas où le Conseil de la TPS a déjà décidé de corriger la structure inversée et recommanderait des taux appropriés pour éliminer la structure de droits inversée dans la mesure du possible afin de minimiser les cas de remboursement en raison de la structure de droits inversée.

La rationalisation des taux est nécessaire pour aider les gouvernements des États, qui seront probablement confrontés à un choc de revenus en raison de l’expiration prévue de la période de compensation de la TPS le 30 juin de l’année prochaine. L’augmentation des recettes de la TPS grâce à la rationalisation de la structure des taux et à une meilleure conformité améliorerait probablement la situation.

Le mécanisme de compensation de la TPS assure une croissance annuelle des revenus de 14% pour les États pendant cinq ans jusqu’en juin 2022. Le fonds de cess désigné est bien en deçà du niveau requis au cours de l’exercice 21 et devrait également faire face à un énorme déficit au cours de l’exercice en cours.