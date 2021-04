Panneaux Skid Row avec musique d’oreille; Nouvel album en préparation

earMUSIC a annoncé la signature de SKID ROW à un accord mondial. Le groupe travaille avec Prix ​​Grammy-producteur gagnant Nick Raskulinecz (FOO FIGHTERS, DEFTONES, MASTODONTE, SE RUER) sur ses dernières sessions après avoir déjà collaboré plusieurs fois avec Michael Wagener, qui a également dirigé les débuts éponymes du groupe en 1989 et les années 1991 “Esclave à la mouture”.

SKID ROW a déclaré dans un communiqué: “Nous sommes extrêmement heureux d’avoir signé avec earMUSIC. Non seulement nous avons une équipe incroyable avec qui travailler, mais nous sommes des compagnons de label avec des artistes emblématiques comme VIOLET FONCÉ et Alice Cooper. Dire que nous sommes excités est un euphémisme. “

Max Vaccaro, directeur général chez earMUSIC, a déclaré: «Nous avons eu la chance d’écouter de nombreuses chansons en phase de pré-production et nous avons été complètement impressionnés par l’énergie et la qualité de l’écriture. SKID ROW ont atteint de grands succès dans les années 80 et 90, mais nous sommes sûrs qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin aujourd’hui pour ouvrir un nouveau chapitre de leur carrière et redevenir l’un des plus grands noms du monde du hard rock. “

SKID ROW a également rejoint récemment la division des talents à Musique d’onde primaire en tant que client de gestion. Eric Baker, partenaire de Onde primaireLa division de gestion de la musique de la société, basée dans le bureau de la société sur la côte ouest, se chargera des responsabilités quotidiennes SKID ROW.

SKID ROWLe nouvel album de l’album marquera sa première sortie avec un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Theart (FORCE DU DRAGON, CHAR, Je suis moi), qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Tony Harnell (TNT, STARBREAKER).

Contrairement à 2014 “Rise Of The Damnation Army – United World Rebellion: Chapter Two” et 2013 “United World Rebellion: Chapter One”, SKID ROWLa prochaine sortie de ce film sera un album complet.

SKID ROW précédemment collaboré avec plusieurs auteurs-compositeurs externes sur son nouveau matériel, y compris Corey Taylor (NŒUD COULANT, PIERRE SOUR) et Lzzy Hale et Joe Hottinger de HALESTORM, un groupe qui a couvert la chanson titre de “Esclave à la mouture” sur son «ReAniMate: The CoVeRs eP» en 2011. SKID ROW a également travaillé avec un auteur-compositeur-interprète Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DÉF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Crow.

SKID ROWde 2020 “The Big Rock Summer Tour”, mettant également en vedette RATT, CENDRILLONde Tom Keifer et ABATTAGE, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Photo par: Chuck Arland

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).