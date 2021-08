Pannes signalées pour l’App Store d’Apple, iTunes, Apple Music

Les utilisateurs d’Apple Music, d’iTunes et de l’App Store signalent des problèmes d’utilisation du service, selon DownDetector et Twitter.

Comme vous pouvez le voir chez les utilisateurs de DownDetector, il y a une forte augmentation du nombre d’utilisateurs signalant des pannes sur iTunes, l’App Store et Apple Music samedi après-midi, vers 13 h HE :

Les recherches des trois services sur Twitter indiquent également que les utilisateurs rencontrent des problèmes. Apple a confirmé sur sa page d’état du système que l’iTunes Store et l’App Store sont en panne, notant que les deux services peuvent être lents ou indisponibles pour certains utilisateurs.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Fait intéressant, Apple vient tout juste de résoudre les pannes sur l’App Store et iTunes, ainsi que sur Apple Pay, vendredi. Jeudi, une panne importante sur Snapchat s’est produite, et certains services Apple ont également été touchés, à partir de ce rapport :

Si vous rencontrez des problèmes avec Snapchat en ce moment, vous pouvez vous détendre. Vous n’êtes certainement pas seul.

Selon Down Detector, plus de 70 000 utilisateurs de Snapchat ont déjà signalé une panne de l’application dans la soirée du jeudi 29 juillet (au moment de la rédaction de cet article).

Il est actuellement difficile de savoir si tous les utilisateurs rencontrent des problèmes identiques ou potentiellement différents pour accéder ou utiliser l’application. On ne sait pas non plus exactement quel est le problème qui affecte tant de personnes en ce moment. Snapchat n’a pas non plus reconnu ou fourni d’informations sur un correctif pour le problème. Il semble que le problème ne soit pas lié uniquement à Snapchat. Les utilisateurs de DownDetector signalent des problèmes avec un certain nombre de services, notamment l’App Store, l’Apple Store, Twitter et Instagram.