Panopto acquiert Ensemble Video pour renforcer sa plateforme de gestion vidéo d’entreprise

La plate-forme vidéo d’entreprise basée à Seattle, Panopto, a acquis Ensemble Video, basée à Syracuse, dans l’État de New York, qui exploite également une plate-forme pour aider les clients à gérer et publier du contenu vidéo.

Ensemble a été lancé en 2005 après qu’un groupe d’employés de l’Université de Syracuse a proposé une nouvelle façon de gérer le contenu vidéo pour l’institution. Il travaille principalement avec les clients de la maternelle à la 12e année, de l’enseignement supérieur et des entreprises.

Panopto, fondée en 2007, a d’abord ciblé les universités qui voulaient un moyen de capturer, stocker, diffuser et trier des vidéos de conférences. Il a ensuite trouvé une demande dans la gestion de contenu vidéo d’entreprise – des organisations allant des institutions financières aux fabricants d’appareils électroménagers qui voulaient un moyen de gérer les vidéos et les diapositives pour la formation, les événements, les ventes, le marketing, etc.

Panopto a déclaré que ses revenus récurrents annuels avaient augmenté de plus de 40% en 2020. Le ARR de la société est maintenant de 50 millions de dollars. Eric Burns, PDG de Panopto, a déclaré que «l’utilisation de la vidéo à la demande pour la communication et l’apprentissage s’est rapidement développée au cours de l’année dernière.»

Les clients d’Ensemble migreront vers Panopto plus tard cette année; pour l’instant, les entreprises resteront des marques et des plates-formes distinctes. Les termes du contrat ne sont pas divulgués. Les entreprises ont refusé de fournir des détails sur le nombre d’employés.