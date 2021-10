Panoramique et inclinaison de la caméra Wi-Fi intérieure Yale : la sécurité est aussi une question de sensibilité

Cette caméra de vidéosurveillance domestique offre une vue panoramique dont vous pouvez gérer le cadrage depuis votre mobile, puisqu’elle est motorisée. Il enregistre également les bruits imprévus.

Une caméra WiFi de plus ? Oui car, au niveau mondial, il n’apporte aucune nouveauté ou avantage supplémentaire qui n’est pas commun aux autres caméras de sa catégorie ; Ce n’en est pas un de plus car… on discutera plus tard.

Discret

Très discrète tant par la forme que par la taille (seulement 10,5 cm de haut !) et par la couleur (noir), la Yale Indoor WiFi Camera Pan & Tilt est une caméra IP ou WiFi motorisée, c’est-à-dire que vous pouvez contrôler votre Frame à distance depuis un mobile dispositif. En ce sens, votre objectif se déplace aussi bien en mode portrait qu’en mode paysage, affichant toujours une image panoramique sur votre mobile ou votre tablette. Plus précisément, la capacité de rotation en mode horizontal est de 0 à 355 degrés, tandis qu’en mode vertical, la fourche est comprise entre -5 et -80 degrés.

Dans la zone inférieure, nous trouvons le haut-parleur et deux ports Ethernet et MicroUSB séparés pour la connexion par câble réseau et alimentation, respectivement. Sur le dessus, la lentille rotative motorisée et un emplacement pour une carte MicroSD ainsi que le bouton de réinitialisation. À la base se trouve le support pour fixer la caméra au mur ou au plafond à l’aide d’une plaque de montage fournie en standard.

Puisqu’il comprend un microphone et un haut-parleur, vous pouvez avoir une conversation avec quiconque se trouve dans sa zone de couverture (ou parler à un animal domestique) et recevoir les réponses de l’interlocuteur ; C’est ce qu’on appelle la communication bidirectionnelle. Bien sûr, cela inclut que, pendant que vous voyez ce que la caméra « voit » sur votre mobile, vous recevez également les sons qu’elle enregistre.

confidentialité

En termes de confidentialité, il permet de bloquer physiquement et virtuellement l’objectif via l’application associée, et en ce qui concerne la sécurité des transmissions, l’entreprise veille à ce que celles-ci bénéficient d’exigences élevées de protection contre le regard des autres. Mais en plus, ces flux audio et vidéo peuvent être protégés par un cryptage de bout en bout à l’aide de l’application Yale View.

Avantages

Cette caméra Yale panoramique et motorisée offre une résolution Full HD 1080p, un zoom numérique 16x, est compatible avec Alexa et Google Assistant, offre une vision nocturne avec une couverture jusqu’à 10 m, dispose d’une sirène d’alarme, effectue une surveillance intelligente (si elle détecte que quelqu’un passe, suit automatiquement son chemin) et ne dépend pas d’abonnements puisqu’il enregistre les événements sur une carte MicroSD (jusqu’à 256 Go) pour y accéder gratuitement.

En action

Une LED sur l’objectif, si elle est verte, indique que la caméra est opérationnelle et enregistre ; s’il est rouge, la caméra est toujours active mais n’enregistre rien. Bien sûr, la caméra envoie des notifications aux mobiles définis lorsqu’elle remarque un mouvement ou un son imprévu.

Votre application mobile

L’application Yale View est une partie indissoluble de ce système de sécurité domestique. Disponible pour Android et iOS, il propose, pour la configuration initiale, d’identifier la caméra au moyen d’un QR code imprimé au bas de la caméra et de la synchroniser avec le réseau WiFi. Ensuite, il est indispensable d’insérer une carte MicroSD pour pouvoir enregistrer les images et les sons. D’autres options générales offertes par l’application sont la possibilité de nommer la pièce où se trouve la caméra, de régler les heures d’enregistrement, de régler quand vous souhaitez que la sirène-alarme intégrée soit activée et de lui permettre d’être liée à une alarme externe de l’entreprise lui-même.

Grâce à cette application vous avez accès à la vision et à l’audition en direct, au contrôle directionnel de l’objectif, elle vous permet de parler et d’entendre à distance, et d’accéder à l’historique des enregistrements. Toutes les captures sont archivées par ordre de date ; à son tour, le soi-disant enregistrement historique vous invite à vous déplacer autour d’un axe temporel pour localiser les enregistrements précédents.

Opinions de gadgets

Avec l’installation et la configuration les plus simples, la Yale Indoor WiFi Camera Pan & Tilt ne peut être blâmée pour rien, grave ou mineur : tout ce qu’elle fait, elle le fait bien. La qualité vidéo qui atteint le mobile est assez bonne en général et détaillée et nette en particulier. Les couleurs sont bien réelles, pas la nuit, dont le mode nuit n’enregistre qu’en niveaux de gris, même et tout, également avec une qualité suffisante. Le zoom est parfaitement évitable car, dès la première approche, l’image est remplie de bruit. Les mouvements de l’objectif sont rapides en réponse une fois l’ordre émis depuis le mobile et également précis. La sirène génère un volume maximum de 90 db, largement suffisant pour effrayer les personnes ou les animaux ; cependant, le volume peut être réglé manuellement.

Yale a opté pour cette caméra pour enregistrer les images exclusivement localement, sur une carte MicroSD, sans possibilité de les stocker dans le cloud. C’est une option aussi respectable et défendable que celle proposée par d’autres constructeurs, d’archiver localement et dans le cloud ou uniquement dans le cloud. En principe, un stockage local serait plus à l’abri des intrusions indésirables, cependant, si quelqu’un entre dans votre maison et prend la caméra, vous n’auriez pas la possibilité d’avoir la preuve de ce qui s’est passé.

Quant à l’application mobile, elle ne fait pas partie des vertus de ce système. Nous trouvons cela compliqué à configurer dans certaines sections. Par exemple, localiser un tel réglage dont on a oublié où il se trouvait peut en avoir marre, ou la gestion des enregistrements. Non, l’application n’est pas aussi intuitive qu’elle devrait l’être. Un autre « mais » de cette caméra WiFi est que le moteur qui dirige l’objectif n’est pas exactement silencieux.

De retour au début, la Yale Indoor WiFi Camera Pan & Tilt n’est pas simplement une autre caméra WiFi pour trois raisons. En termes de sensibilité d’abord : nous avons trouvé fantastique sa capacité à détecter les mouvements et les sons jusqu’aux moindres limites, ainsi que son mode de suivi effectivement intelligent. Deuxièmement, cette caméra provient d’une entreprise accréditée et possédant une longue expérience en matière de sécurité, un facteur qui, lorsque nous parlons de surveiller ce que vous aimez déjà le plus, doit être pris en compte. Et troisièmement, qu’il puisse faire partie d’une structure de surveillance et de sécurité composée d’autres produits de la même entreprise (système de vidéosurveillance, serrure connectée, autres modèles de caméras, etc.), ce qui offre plus de confort au quotidien. base.

Si vous recherchez une caméra de surveillance domestique avec batterie intégrée, qui convient à l’extérieur ou qui stocke les enregistrements dans le cloud, la Yale Indoor WiFi Camera Pan & Tilt ne peut pas faire partie de vos produits candidats ; Mais si vous recherchez un modèle dans son segment, c’est une option qui, selon son prix, devrait figurer sur votre liste de favoris.

69 euros

www.yalelock.es