Pant Maker PT Torino présente une offre de prêt-à-porter pour le printemps 2022 – WWD

MILAN — Conscient du marché concurrentiel, en particulier à la suite du désarroi du COVID-19, le fabricant de pantalons basé à Turin PT Torino se prépare à s’étendre au-delà des pantalons et à fournir à ses clients une offre complète de prêt-à-porter pour hommes.

En préparation depuis un an et demi, le projet d’extension de marque conçu avant la pandémie a été accéléré, plutôt qu’arrêté, par l’urgence sanitaire et est prêt à fournir à l’entreprise un avantage concurrentiel.

« La collection complète nous aidera à mieux faire passer le message derrière nos pantalons », a déclaré Domenico Gianfrate, directeur créatif de la marque, tout en réitérant l’engagement de l’entreprise envers sa catégorie de produits de base. «Nous avons été déclenchés par nos détaillants, qui ont commencé à commercialiser nos pantalons de manière plus contemporaine et moderne», a-t-il déclaré.

La société mère de la marque, Cover50 SpA, cotée à la Bourse de Milan, a déclaré un chiffre d’affaires de 21,2 millions d’euros en 2020, contre 29 millions d’euros un an plus tôt et Gianfrate a indiqué que les plus de 400 nouveaux articles de la collection devraient augmenter les revenus. de 20 à 25 pour cent chaque saison.

Débutant avec la collection printemps 2022 qui sera dévoilée avec une présentation physique dans le cadre de la Fashion Week de Milan le 19 juin, la gamme comprend des tricots, des maillots, des chemises ainsi que des vêtements d’extérieur, avec la même attention aux détails et à la qualité Made in Italy que le pantalon fabricant est connu pour.

« Notre objectif est de réinterpréter la garde-robe classique en tenant compte des besoins des hommes modernes, tels que le confort et un nouveau type d’élégance qui n’a pas grand-chose à voir avec un costume formel et une cravate », a expliqué Gianfrate. La collection comprend des chemises de camp avec des imprimés floraux, un trench-coat découpé au laser associant laine et jersey, ainsi que des blousons en cuir jetés sur un bermuda dans un motif floral nocturne.

L’offre complète de rtw sera distribuée via le réseau de gros de l’entreprise, mais PT Torino, qui a subi un repositionnement de marque en 2019, comme indiqué, visera d’abord à servir les détaillants du segment haut de gamme, renforçant ainsi son attrait en tant que marque de luxe abordable.

“Nous nous attendons à ce que les consommateurs finaux et les détaillants nous perçoivent comme une marque plus jeune et plus axée sur la mode”, a déclaré Gianfrate. Ceci, ainsi que l’offre élargie, est essentiel pour s’engager sur le marché chinois, un marché sur lequel la société n’a pas encore pénétré, a-t-il ajouté.

Les principaux marchés de l’entreprise sont l’Italie et le Japon, ainsi que l’Europe du Nord et les États-Unis. Globalement, la marque est distribuée dans environ 1 000 magasins multimarques.