Pantalla inteligente Amazon rebajada 35 euros y con envío gratuit

El modelo del que hablamos es el Echo Show 5, que cuenta con un diseño bastante interesante -que destaca especialmente por su firmeza- y que está acabado en color negro y blanco lo que permite colocarlo en prácticamente cualquier lugar de la casa (aunque lo ideal es tenerlo en habitaciones e incluso en la cocina). Algo muy important a conocer de este dispositivo es que las dimensiones que tiene son de únicamente 148 x 86 x 73 millimètres, por lo que resulta bastante pequeño teniendo en cuenta que incluye una pantalla de 5,5 pulgadas.

La résolution que ofrece este accesorio que se controla con la voz es de 960 x 480 pixels, lo que en principio es suficiente para ver con una aceptable calidad los vídeos que se quieren reproducir o los datos de opciones avanzadas que permite este modelo como por ejemplo el conocer el tiempo que hará en cualquier lugar del mundo. Para que el funcionamiento sea el adecuado, en el interior de este dispositivo existe un procesador MediaTek MT 8163 que sin ser el más potente del mercado sí que permite que la experience de uso sea la adecuada. Aparte, aussi y compris una cámara para realizar vidéoconferencias que tiene una resolution de 1 Mpx.

Ante todo, buena privacidad en este accesorio

Esto se consigue gracias a que existe un deslizador que inhabilita tanto la cámara antes mencionada como el micrófono de alta sensibilidad mediante el que se reconocen los comandos de voz que permite dar uso al asistente Alexa que se integra de forma nativa en el interior de la pantalla inteligente Amazon. Además, hay que destacar que toda la gestión que se hace de los parámetros de este modelo se realiza mediante le uso de una aplicación que es compatible con iOS et Android, sin tener que pagar anda por la descarga.

Buena oferta por esta pantalla inteligente Amazon

En estos momentos es posible aprovechar un descuento del 39%, que es uno de los mejores que se han activado hasta the fecha por este producto de la conocida tienda online. Esto posibilita que sólo tengas que pagar 54,99 euros pour tener el producto en casa, sin que tengas que sumar nada por los gastos of environment in el caso que tengas una cuenta Prime de Amazon. Sin más, dejamos el enlace pour que aucun dejes escapar esta oportunidad por un dispositivo compatible con la gestión de luces, enchufes e, incluso, televisores.

Antes de finalizar es important comentar que esta pantalla inteligente Amazon incluye conectividad Bluetooth et WiFi. La primera est importante pour la communication avec les appareils de votre smartphone. La segunda es la que da acceso a Internet y posibilita explotar al máximo las posibilidades of este Echo Show 5 (y compris las aplicaciones adicionales Skills que aussi son compatible with producto del que hablamos).