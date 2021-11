Pantera Capital lève 600 millions de dollars pour un nouveau fonds cryptographique : rapport

La société d’investissement crypto Pantera Capital a levé 600 millions de dollars pour son quatrième fonds avec environ 75% du capital provenant d’investisseurs institutionnels, tels que des dotations, selon The Information.

Le soutien institutionnel est un changement par rapport au fonds de 175 millions de dollars de la société en 2018, qui était en grande partie financé par de riches investisseurs en cryptographie, selon le rapport. Pantera a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par CoinDesk. Pantera s’attend à ce que le fonds atteigne 1 milliard de dollars à sa clôture en mars, selon l’article, citant une source anonyme. Le fonds investira dans du capital-risque, des jetons cryptographiques lancés et des jetons en cours de développement. Pantera a été fondée par Dan Morehead, un ancien de Tiger Management, en 2003 en tant que fonds spéculatif mondial avant de se concentrer une décennie plus tard sur les monnaies numériques. La société a actuellement soutenu plus de 80 sociétés de blockchain et 65 transactions de jetons à un stade précoce dans un portefeuille comprenant Circle, Coinbase et Ripple. En septembre, Pantera a levé 369 millions de dollars pour son nouveau fonds blockchain. La société avait 4,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion en août.

Lire la suite: Le PDG de Pantera dit que Bitcoin ETF pourrait ne pas déclencher le rallye