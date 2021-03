Pantera Capital soutient le cycle de financement de série A de 6 M $ de Liquity Protocol

La plate-forme de prêt DeFi Liquity Protocol a obtenu un financement de série A de 6 millions de dollars pour étendre ses services d’emprunt en chaîne, soulignant la croissance continue des prêts de crypto-monnaie.

Le cycle de financement a été dirigé par Pantera Capital, une société de capital-risque axée sur la cryptographie, avec des contributions supplémentaires de Nima Capital, Alameda Research, Greenfield.one et IOSG, a annoncé lundi la société. Des investisseurs providentiels, dont Meltem Demirors, David Hoffman et Calvin Liu, ont également contribué à l’augmentation.

Liquity a levé 6 millions de dollars en financement de série A dirigé par @PanteraCapital. Lisez l’annonce complète ici: https://t.co/OhqrKT8N9x – Liquity (@LiquityProtocol) 29 mars 2021

Robert Lauko, PDG de Liquity Protocol, a déclaré que le nouveau cycle de financement « nous permettra de continuer à poursuivre la mission de Liquity d’améliorer l’accès aux emprunts en chaîne, de supprimer les taux d’intérêt et de minimiser la gouvernance de DeFi. »

Incorporée à Zoug, en Suisse, Liquity offre des emprunts sans intérêt sur des prêts garantis garantis par Ethereum (ETH). Les prêts sont payés en LUSD, un stablecoin indexé sur le dollar, et nécessitent un ratio de garantie minimum de 110%.

La société affirme que son protocole sera mis en ligne sur le réseau principal Ethereum le 5 avril.

Bien qu’une partie du battage médiatique se soit calmée, DeFi reste l’un des coins les plus chauds du marché de la crypto-monnaie. Lundi, plus de 78 milliards de dollars étaient enfermés dans les protocoles DeFi, selon les données du secteur. Comme Cointelegraph l’a récemment rapporté, les DApp natifs de Binance Smart Chain sont à la tête de la croissance du secteur.

Les services de prêt et d’emprunt DeFi devraient se développer à mesure que le marché de la crypto-monnaie atteindra de nouveaux sommets, ce qui incitera les investisseurs à différer les impôts sur les plus-values ​​ou à mobiliser des capitaux pour des dépenses imprévues. Michael Saylor, PDG de Microstrategy, a plaidé pour la détention d’actifs cryptographiques – c’est-à-dire Bitcon – pendant 100 ans ou plus et d’emprunter pour financer les dépenses quotidiennes.

Lauko dit que les plus gros problèmes sur le marché des prêts DeFi sont que « les taux d’intérêt et les frais variables rendent les prêts DeFi assez imprévisibles », ce qui signifie que « les gens paient une prime élevée sur les produits à taux fixe ». Les emprunteurs sont également disposés à payer des taux d’intérêt beaucoup plus élevés pour pouvoir emprunter à un ratio de prêts garantis plus bas.

«La liquidité vise à résoudre ce problème en remplaçant les taux d’intérêt variables par des frais d’emprunt uniques tout en améliorant simultanément l’efficacité du capital grâce à un ratio de garantie minimum de 110%», a-t-il déclaré.