Panthéon Rococó, offrandes de pachangón et de ska au Foro Sol – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le groupe Panteón Rococó a célébré son 27e anniversaire au Foro Sol, avec un spectacle qui comprenait diverses dédicaces : aux disparus du pays et à ceux qui ont perdu la bataille contre le coronavirus, ainsi qu’une série d’hommages musicaux en l’honneur de « Lalo Tex », Óscar Chávez et « Sax » de Maldita Vecindad.

La première date du vendredi 10 décembre dernier, a réuni 65 mille fans dans une vénération inépuisable du groupe dirigé par « Dr. Shenka », qui avec ses camarades a émergé vers 21h15 dans une ouverture cathartique au rythme de « Toloache pa ‘mi negra » et « Asesinos ».

Police et peur

Le festin d’attente reporté du seuil de l’enfermement a désormais remboursé deux fois la dette, dans une frénésie générale du public qui comprenait les prosélytes de la vieille garde, les nouvelles générations et enfin, les familles avec leurs enfants millénaires.

Slam, danse et chants ont baigné la salle de réjouissance d’emblée avec un répertoire qui a navigué jusqu’à « Tonight », « Dime » et « Red Star ».

Résister! Je porte une étoile rouge sur ma chemise, ce que je ne pense toujours pas être une mode…

Le chanteur a ouvert un espace de slogan exprimant son soutien à la migration dans le monde, comme suit :

« Se déplacer librement est un droit inhérent à tout être humain, la migration est un droit qui doit être respecté. »

Après les applaudissements d’acceptation, il a poursuivi sa « Caresse de vendeuse » et, en dialogue constant avec son peuple, le chef barbu a ajouté un message pour le 27e anniversaire du Panthéon Rococó :

« Ce fut une aventure musicale inhabituelle, une belle relation entre vous et nous qui s’est tissée à travers l’amour, à travers les chansons, à travers la résistance. »

Il en a profité pour réfléchir sur la pandémie et célébrer les retrouvailles avec ses followers (« nous remercions la vie d’être ici, de pouvoir célébrer la vie, de pouvoir célébrer ceux qui sont partis, de pouvoir se souvenir d’eux de cette manière, avec de la musique, avec amour … un moment, nous nous sommes demandé si nous nous reverrions ici … Et la vérité est que nous n’avons jamais perdu espoir « ).

Avec son premier invité spécial, Francisco « Paco » Familiar (DLD), il a fait un duo avec « La rubio y el demonio ». Ensemble, le panthéon ensemble skato a préparé des segments de reggae pour envoyer de bonnes vibrations en raison de l’état de santé de Gerardo Pimentel « Zopi », du groupe Los Rastrillos.

L’ambiance festive a repris des chemins de folie avec « Hostilidades » et « Webeo Friday », dans une production haute en couleurs du début à la fin, qui illustrait en arrière-plan un écran monumental, montrant le caractère rebelle que le groupe mène depuis ses origines. L’octet musical pouvait être observé de n’importe quel coin, chacun élevé sur des plates-formes sur la scène, huit interprètes et invités se sont rendus à leur inconditionnellement dans un dévouement mutuel. Et oui, la somme des artistes a arrangé le chilien Mon Laferte pour « Si una vez » et l’ancienne rock star Leonardo de Lozanne (Fobia) pour « Le dernier ska ». Parallèlement, Panteón Rococó a honoré le chanteur espagnol Camilo Sesto (1946-2019) avec « Vivre comme ça, c’est mourir d’amour » et Joan Sebastian (1951-2015) de Guerrero, au son de « 25 Rosas ».

Un passage émouvant a résonné la chanson « Tu vas te souvenir de moi », noble reconnaissance d’Everardo Mujica Sánchez « Lalo Tex » de Tex Tex (1959-2016), projetant partout le chiffre du luminaire de 89 488 pour le nombre de personnes toujours portées disparues jusqu’à cette fin d’année 2021 au Mexique :

« Aujourd’hui, nous nous souvenons d’eux, leur mémoire nous donne la force d’affronter l’avenir. »

Caifán Óscar Chávez (1935-2020) a touché leur cœur avec son célèbre boléro « Por ti », ainsi qu’une mosaïque photographique nostalgique avec tous les artistes honorés qu’il portait avec des images indubitables d’Eulalio Cervantes Galarza « Sax » (1968-2021 ) .

Rubén Albarrán (Café Tacvba) a rejoint la liste des stars participantes pour « Fugaz », le rappeur de Guanajuato Santa Fe Klan chantant « Hasta que te saber », du Divo de Juárez Juan Gabriel (1950-2016) et l’opéra pop María León, interprétant « Mille heures ».

Grande fête qui a duré plus de deux heures, avec le coucher de soleil à « Cumbia Cariñito ». Les infatigables rassemblés ont crié pour continuer la fête ad aeternum, puis les cadeaux supplémentaires sont arrivés : « The Perfect Dose » et « Fix me the Soul » (en compagnie de María Barracuda et Jorge « La Chiquis » Amaro).

Sans plus attendre, le verrou inexorable : « Drapeaux et ballons », sans manquer, bien entendu, « La Carencia ». Vers minuit et sur le bord de la scène, les Panthéons Rococó se sont inclinés, divertis par des cris et des applaudissements. Des jeux de pyrotechnie ont enflammé les visages de la satisfaction dans le Foro Sol, feu d’artifice qui se répète sans aucun doute lors des deux dates restantes, les 11 et 12 décembre.

