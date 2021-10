Panther et NEAR Protocol s’associent pour développer une technologie de préservation de la confidentialité

[PRESS RELEASE – Midtown, Gibraltar, 30th September 2021]

Panther envisage un monde où les utilisateurs DeFi et Web3 peuvent profiter d’un monde décentralisé sans surveillance. Où les fonctionnalités de confidentialité sont disponibles dans les dApps et les protocoles par défaut. Où toutes les blockchains compatibles EVM sont connectées via une couche de confidentialité, tout en permettant aux utilisateurs de partager des données avec des contreparties comme bon leur semble, en équilibrant confidentialité et confiance. Avec cette vision à l’esprit, Panther est ravi d’annoncer un partenariat avec NEAR qui rapproche Panther de cet objectif.

NEAR et Panther conviennent que la vie privée est un droit humain essentiel. Panther a reçu une subvention de NEAR pour explorer le développement d’une infrastructure de confidentialité open source (bibliothèques Rust, API et outils) nécessaire pour un déploiement natif de Panther sur NEAR. Cela inclut le déploiement des solutions de confidentialité de Panther sur l’EVM de NEAR, Aurora.

En raison de l’architecture actuelle et du volume élevé de transactions Ethereum qui ont poussé les frais de gaz à des niveaux record, Near’s Aurora devient un choix intelligent pour les développeurs qui recherchent des frais de gaz 1000 fois plus bas, un TPS 50 fois plus élevé et une finalité de 2 secondes, avec une épreuve future. architecture de sharding et une nouvelle proposition de valeur neutre en carbone. Aurora résout les problèmes actuels qui affligent Ethereum tout en préservant la valeur de l’écosystème de développement d’Ethereum. Ces facteurs étaient essentiels pour que Panther priorise le développement de son infrastructure de confidentialité évolutive sur la blockchain de NEAR.

L’objectif ultime de Panther est d’accélérer le développement d’applications DeFi et Web3 axées sur la confidentialité. En construisant son infrastructure nativement dans des chaînes de pairs compatibles EVM et en donnant aux développeurs un ensemble robuste d’API, de SDK et d’intégrations approfondies, Panther veut permettre à la valeur de circuler de manière privée à travers les blockchains, partout où DeFi et Web3 vont.

Les composants les plus notables de Panther sont un Interchain DEX, des pools multi-actifs protégés qui se brisent sur les maillons de la chaîne tout en récompensant les mineurs de confidentialité pour leur contribution à l’ensemble d’anonymat, zAssets, qui sont des actifs numériques améliorés pour la confidentialité de leurs homologues non privés (c’est-à-dire zETH créé à partir de l’ETH étant déposés dans les coffres Panther) et enfin, des divulgations sélectives, qui donnent aux utilisateurs la possibilité de ne divulguer que ce qu’ils veulent, avec des contreparties sélectionnées uniquement, permettant aux institutions et aux fintechs de se plonger dans DeFi sans avoir à abandonner la conformité et la confidentialité des utilisateurs en cours de route dans.

« Panther reconnaît que la convivialité et la conception intelligente sont des éléments clés de l’adoption de la blockchain grand public. Notre mission est de restaurer la confidentialité, la souveraineté des transactions et la propriété des données pour tous les utilisateurs de DeFi et Web3 et c’est dans cet esprit que nous sommes heureux de nous associer à la fondation NEAR pour établir des pools protégés et d’autres composants de l’infrastructure de préservation de la vie privée de Panther sur la blockchain NEAR, faisant un pas de plus vers un avenir de blockchain interopérable, privé et compatible avec la conformité. – a déclaré Oliver Gale, cofondateur et PDG de Panther, à propos du partenariat.

Suivez Near et Panther sur les réseaux sociaux pour être les premiers informés de ces annonces.

À propos de PROCHE

Une blockchain évolutive conçue pour fournir les performances et l’expérience utilisateur nécessaires pour combler l’écart avec l’adoption généralisée d’applications décentralisées. Contrairement aux autres blockchains de nouvelle génération, le réseau NEAR a été conçu dès le départ pour être le plus simple au monde à la fois pour les développeurs et leurs utilisateurs finaux, tout en offrant l’évolutivité nécessaire pour servir ces utilisateurs.

À propos de Panthère

Panther est un protocole de confidentialité de bout en bout connectant des blockchains pour restaurer la confidentialité dans Web3 et DeFi tout en offrant aux institutions financières un chemin clair pour participer de manière conforme aux marchés des actifs numériques.

Panther fournit aux utilisateurs de DeFi des actifs numériques entièrement garantis améliorant la confidentialité, tirant parti des incitations crypto-économiques et de la technologie zkSNARKs. Les utilisateurs peuvent créer des zAssets à connaissance nulle en déposant des actifs numériques de n’importe quelle blockchain dans les coffres Panther. Les zAssets circulent à travers les blockchains via un premier DEX interchaîne privé et un métastrate privé. Panther envisage que les zAssets deviendront une classe d’actifs en constante expansion pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs transactions et stratégies soient comme elles auraient toujours dû l’être : privées.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.