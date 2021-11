Panther et Velas s’associent pour offrir une expérience DeFi privée ultra-rapide

Midtown, Gibraltar, 19 novembre 2021,

Protocole Panthère, la solution de confidentialité de bout en bout qui construit la couche de confidentialité pour Web3 et la finance décentralisée, et Velas, une chaîne hybride EVM/eBPF offrant jusqu’à 75 000 TPS pour les dApps qui nécessitent une vitesse et une échelle fulgurantes, unissent leurs forces dans un partenariat stratégique aujourd’hui.

Basé sur Solana, mais offrant une compatibilité EVM et un support Solidity, Velas construit un monde de services et de produits blockchain open source, notamment Account, Vault et Wallet, permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience transparente et de transactions instantanées à faible coût. Velas vise à combiner les meilleures qualités des solutions centralisées telles que l’UX et la vitesse, avec les nouveaux paradigmes sans confiance des solutions décentralisées.

La mission de Velas est de créer et d’intégrer des produits et services technologiques qui changent le monde pour améliorer la vie des gens partout dans le monde, et Panther apporte une infrastructure de préservation de la vie privée à cet écosystème naissant à haut potentiel.

L’équipe de Velas résonne fortement avec l’intérêt de Panther pour l’avancement des outils de protection de la vie privée et des données. Les équipes ont donc décidé de travailler ensemble sur des intégrations techniques. Velas et Panther partageront leur recherche pour le développement et le déploiement de technologies liées aux systèmes de confidentialité utilisant des systèmes de preuve à connaissance nulle.

Le protocole Panther permettra également l’échange inter-chaînes d’actifs privés Velas grâce à ses fonctionnalités uniques d’interopérabilité préservant la confidentialité. Cela accompagnera l’intégration de Panther zAssets dans le portefeuille Velas pour permettre aux utilisateurs de Velas d’accéder à la confidentialité sur la chaîne. Les entreprises clientes et clientes de Velas bénéficieront grandement de cette couche supplémentaire de confidentialité.

« L’intégration entre Velas et Panther Protocol permet de faire progresser les outils de confidentialité et de protection des données. Nous avons une grande vision pour l’avenir de DeFi et Panther s’inscrit dans cette vision en tant que partenaire fournissant une confidentialité et une interopérabilité décentralisées et sans confiance à cet écosystème en plein essor ». — Oliver Gale, PDG de Panther Protocol

« Nous sommes ravis de voir comment ce nouveau partenariat entre Velas et Panther Protocol peut faire passer la confidentialité et la protection des données à un tout autre niveau. Le protocole Panther peut être parfaitement intégré au portefeuille Velas et inter-chaînes pour rendre les actifs Velas privés ». — Ajout de Shirly Valge, COO chez VELAS

Panther est idéalement positionné pour apporter des transactions privées à l’écosystème Velas. Les actifs natifs de Velas, à leur tour, seront incroyablement bénéfiques pour la base d’utilisateurs et la liquidité de Panther, renforçant les pools multi-actifs protégés de Pather. Les utilisateurs de Velas entreront également dans le programme de jalonnement et la gouvernance de Panther, décentralisant davantage notre protocole.

Velas est une chaîne hybride EVM/EBPF ultra-rapide, qui a hérité du meilleur du protocole de Solana et l’a appliqué au monde EVM. L’accès à la confidentialité DeFi pour les utilisateurs de Velas sera essentiel pour attirer davantage d’utilisateurs vers le protocole.

Dans ce rôle de croissance de l’écosystème DeFi grâce aux solutions de Velas, leur institutionnel et entreprise clients (qui comprennent des géants de l’industrie tels que Coinpayments, Alpina Capital, Mind AI, MarketAcross, Blockchain Suisse, et plus) auront accès aux divulgations de Panther et aux fonctionnalités KYC/AML. Les ZK Reveals uniques de Panther, respectueux de la réglementation, seront utiles à ces joueurs de haut calibre pour rester du meilleur côté de la loi tout en conservant l’accès à leurs données et une confidentialité totale et en bénéficiant de coûts de transaction bas.

En résumé

L’une des plus grandes disparités et problèmes de l’écosystème blockchain est le manque d’intercommunication entre les protocoles. Ceci, associé à un manque de confidentialité sur l’ensemble du tableau de la blockchain, rend encore plus important la création de ponts pour un accès égal et privé à travers DeFi.

Les chaînes de blocs au service de clients institutionnels tels que Velas sont essentielles pour franchir le prochain saut d’évolution vers un nouveau paradigme financier. Panther est heureux de pouvoir intégrer des fonctionnalités de confidentialité et de conformité zéro connaissance dans cet environnement en pleine croissance, tout en faisant progresser la recherche sur la technologie qui le rend possible.

À propos de Velas

Velas est la Blockchain compatible EVM la plus rapide au monde et un écosystème de produits décentralisés. Construire sur Velas permet aux projets de bénéficier de jusqu’à 75 000 TPS pour un coût presque gratuit, tels sont les frais de transaction minuscules.

À propos du protocole Panther

Panther est un protocole de confidentialité de bout en bout connectant des blockchains pour restaurer la confidentialité dans Web3 et DeFi tout en offrant aux institutions financières un chemin clair pour participer de manière conforme aux marchés des actifs numériques.

Panther fournit aux utilisateurs de DeFi des actifs numériques entièrement garantis améliorant la confidentialité, tirant parti des incitations crypto-économiques et de la technologie zkSNARKs. Les utilisateurs peuvent créer des zAssets à connaissance nulle en déposant des actifs numériques de n’importe quelle blockchain dans les coffres Panther. Les zAssets circulent à travers les chaînes de blocs via un DEX interchaîne axé sur la confidentialité et un métastrate privé. Panther envisage que les zAssets deviendront une classe d’actifs en constante expansion pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs transactions et stratégies soient comme elles auraient toujours dû l’être : privées.

