Panther Nery vs. Brandon Figueroa ce samedi

Par James Blears

Pour les fans de combat et les fans qui aiment voir une guerre sur le ring vibrante et sensationnelle qui ne disparaîtra certainement pas, ce combat d’unification, mettant en vedette Luis Nery et Brandon Lee Figueroa, n’est pas à manquer, car ils ne le seront certainement pas. , lorsque la cloche sonne et que l’action intense se déclenche immédiatement.

L’enjeu sera la ceinture des super poids coq WBC de Luis et la ceinture des super poids coq WBC de Brandon dans ce match attrayant. Ce sera un test titanesque pour distribuer une offensive avalanche, puisqu’ils se distinguent tous les deux en allant toujours de l’avant. La taille de la bague dans ce match n’aura probablement pas d’importance d’un iota.

À cinq pieds cinq pouces de hauteur, Luis donne trois pouces de hauteur. La portée de Luis est de soixante-six pouces, tandis que l’envergure de Brandon est de soixante-douze pouces. Cela n’aura pas beaucoup d’importance, car ils aiment tous les deux se battre de près, tester le menton, la force constitutionnelle et la résolution mentale de leur adversaire, grâce à une disposition enthousiaste à échanger des cascades de coups de poing. Donnez et prenez pour essayer de voir qui donne. Ce sont tous les deux des combattants de la pression, lançant de gros volumes de coups de poing. Brandon préfère adoucir ses adversaires avec une attaque corporelle croustillante. Luis aime aussi s’en prendre au corps, mais il est plus un chasseur par choix.

Le gaucher de 26 ans Luis (31-0, 24 KO) de Tijuana a remporté le championnat WBC des poids coq avant de passer dans cette division. Physiquement, il est pleinement mature, arborant une barbe touffue de style pirate mais pas de moustache. Il y a une aura de l’Ancien Testament dans son apparence, mais il évite d’être un prophète, préférant laisser sa puissance de frappe délivrer le sermon, le chapitre et le verset.

En revanche, Brandon, 24 ans (21-0-1, 16 KO) de Weslaco, Texas, qui est le frère cadet de l’ancien champion poids léger WBC Omar “Panterita” Figueroa, semble à peine être assez âgé. se raser. En apparence, le garçon aux yeux bleus ressemble à un modèle adolescent élancé; Cependant, les apparences sont trompeuses.

Quand il s’agit de se battre, Brandon est impitoyablement robuste et absolument impitoyable, pour commencer et comme plat principal. Il ne semble pas qu’il se soucie trop de prendre quelques cuillères pour obtenir son propre truc et il a été marqué autour des yeux à plusieurs reprises, alors qu’il monte dans la chaîne alimentaire, pour savourer le plus juteux des menus.

Le combat précédent de Luis avant celui-ci, pour le titre vacant des super poids coq WBC contre le dur Aaron Alameda le 26 septembre de l’année dernière, ne s’est pas déroulé comme prévu, car même s’il a dominé Aaron, il a parcouru toute la distance. L’inactivité de plus d’un an depuis sa victoire KO contre Juan Carlos Payano semble avoir émoussé son avance à cette occasion particulière. Avant cela, il avait discrètement arrêté onze adversaires d’affilée, y compris la victoire au championnat des poids coq WBC, écrasant Shinsuke Yamanka en quatre tours avec le coin du guerrier japonais le sauvant.

Puis un résultat de test positif pour le Zilpanterol, qui provenait d’une contamination alimentaire. Un deuxième test B était négatif. Yamanka a été réintégré en tant que champion et une revanche a été ordonnée. Mais ensuite, une autre mauvaise surprise, alors que Nery a dépassé la limite de trois livres, à la grande fureur et au mépris des officiels japonais, qui sont de fervents partisans de la discipline absolue, à savoir les exigences de poids.

Avec le titre hors de la table pour lui, Nery a gagné via un KO au deuxième tour, mais il ne se battra plus au Japon, bientôt et probablement à tout moment.

Nery, qui est maintenant entraîné par Ismael Ramírez, s’est beaucoup entraîné à Tijuana, courant des collines et des vallées pour le prochain match de punching puissant pour re-booster et revitaliser sa balistique KO, gagnant encore plus d’endurance énergisante. Lui et Eddy Reynoso s’étaient séparés après le combat de l’Alameda dans des conditions amicales et respectueuses.

En ce moment, Luis en tant que Brandon est en mode guerre: «C’est lui ou moi», et dit qu’il n’est pas intéressé par les épithètes de Pretty Boy données aux épaules étroites de son adversaire au visage de bébé. Ce sera un combat avec la puissance et la résistance aux chocs étant les éléments de base testés au maximum.

Brandon est déterminé à laisser sa marque sur le sport avec cela comme le combat déterminant de sa carrière jusqu’à présent. Il a combattu neuf fois moins que Luis. On pourrait dire qu’il n’a pas construit la même expérience endurcie au combat, mais d’un autre côté, c’est un peu plus cool.

Avec la formation de Brandon, eh bien… tout cela fait partie de la famille. À savoir, papa Omar Sr, son frère aîné Omar et sa sœur Omaya, une autre beauté époustouflante de l’équipe. Tout le monde connaît l’ampleur de la tâche à accomplir, son ampleur et le magma écoeurant que Brandon devra déverser sur Luis, s’il veut gagner. Il s’agit de calculer et d’exécuter les paris à haut risque dans ce duel.

Ce que Brandon fait le mieux, c’est de frapper un adversaire comme de la colle avec une attaque à deux coups, passant souvent du conventionnel au gaucher à mesure que les ouvertures se déroulent.

Brandon a remporté le titre provisoire WBA en battant Yonfrez Parejo face à face dans les tranchées. Fidèle à son surnom, il a continué à frapper jusqu’à ce que le vénézuélien battu soit vaincu. Sous le soleil éblouissant, l’hôte du ring Jimmy Lennon portait des lunettes noires, mais le combattant vaincu semblait en avoir beaucoup plus besoin.

Dans sa première défense, Brandon a affronté le court, trapu et dur Javier Nicolás Chacón. Il a presque parcouru la distance, mais au douzième et dernier tour, un flétrissement droit jusqu’aux côtes, suivi d’un combo à la tête, puis un crochet droit pointu à travers la garde, a fait tomber le rideau.

Promu au titre de champion régulier de la WBA, Brandon a ensuite attiré dans une bataille royale contre le talentueux et robuste Julio Ceja, qui a dépassé la limite de poids de quatre livres et demie, et a duré la distance.

Puis il a envoyé Damien Vázquez avec un KO dans le 10e avec des coups de corps, l’arbitre Gary Rosario a arrêté le combat. Lors du tour précédent, l’arbitre Gary, qui imposait une pause, avait accidentellement poussé Brandon sur le tapis. Juste avant que le dixième ne commence, le Docteur de l’Anneau avait regardé fixement le visage gonflé et triste de Damien avant de lui permettre de le faire avec abattement, mais courageusement, sortir pour plus de la même chose.

Dans ce combat, Brandon affrontera un puncheur et il ferait bien de choisir ses coups et d’éviter d’en prendre trop pour frapper, car comme lui, Luis peut vraiment frapper, plutôt que pétiller avec de la pop.

Le crochet gauche et le croisement gauche de Luis sont des armes redoutables. Les coups sur le corps peuvent également faire la différence. Bien que l’uppercut droit, le crochet droit et le béguin constant de Brandon ne manquent jamais, il est particulièrement efficace. Une condition optimale, une cadence de travail optimale, mais aussi de la ruse et de la ruse sont nécessaires de toute urgence pour glisser les coups.

La puissance d’un coup de poing de Luis semble être plus nette, mais si le combat dépasse le point médian, l’attaque sans arrêt de Brandon pourrait causer une usure importante. De nombreux matchs de boxe sont construits, facturés et même sur-gonflés comme une guerre imminente. Ce duel sera à la hauteur et dépassera toutes les attentes. C’est entre deux combattants invaincus férocement fiers.

Le gagnant affrontera le champion WBO Stephen Fulton Jr, qui est également invaincu, si le vainqueur s’est suffisamment remis d’un test décisif.