Panther Protocol et Firo s’associent pour une recherche sur la confidentialité

Panther, qui a entrepris de fournir une infrastructure évolutive privée pour les plates-formes de contrats intelligents, Defi et les applications Web3, s’est associé à Firo, la société anciennement connue sous le nom de Zcoin, qui développe une technologie de confidentialité depuis 2016 et est responsable de la création de protocoles de confidentialité tels que Lelantus et Lelantus Spark.

Les deux sociétés, qui pourraient, dans une certaine mesure, être considérées comme des concurrents adjacents, ont plutôt décidé de coopérer et d’unir leurs efforts pour accélérer la recherche dans le domaine de la vie privée.

Panther contribue au partenariat avec des années d’expérience dans le domaine de la cryptographie et de la cybersécurité. Le CTO de Panther, le Dr Anish Mohammed, par exemple, avec plus de 20 ans d’expérience dans la sécurité et la cryptographie, a été l’un des premiers conseillers de Ripple, a révisé le papier orange d’Ethereum, a travaillé sur plusieurs projets dont Ocean et Boson, et est le co-fondateur de l’Association britannique de la monnaie numérique. Un autre membre important et notable de l’équipe Panther est le Dr Arnold Yau, un Ph.D. en sécurité de l’information de Royal Holloway, Université de Londres avec une carrière de 20 ans dans la recherche universitaire, la R&D pour la défense, les jetons de sécurité matérielle, les services financiers, la technologie blockchain et la sécurité des contrats intelligents.

Panther permet aux utilisateurs simples de blockchain, aux utilisateurs DeFi et aux institutions d’échanger de la valeur entre les blockchains et l’infrastructure DeFi avec zAssets : des actifs numériques interopérables et entièrement garantis améliorant la confidentialité qui exploitent la technologie zkSNARK, tout en offrant un nouveau mécanisme de découverte de prix pour la confidentialité.

Pour que les pools d’anonymat Panther fonctionnent de manière optimale, la taille de l’anonymat défini dans ses pools de confidentialité protégés est particulièrement importante, et l’un des détails supplémentaires du partenariat est que les détenteurs de Firo pourront agir en tant qu’enjeux de confidentialité et seront récompensés pour avoir fourni leurs actifs dans les coffres Panther.

Firo, d’autre part, a créé un modèle simple de brûlage et de dépense conçu pour renforcer la confidentialité tout en la rendant plus largement accessible. Grâce à la confidentialité financière, Firo peut garantir directement la fongibilité, une caractéristique fondamentale du libre-échange.

Certains domaines de recherche dans lesquels Firo et Panther souhaitent collaborer sont la recherche sur les technologies de la confidentialité, les ponts inter-chaînes et la liquidité.

Reuben Yap, co-fondateur et responsable du projet chez Firo déclare :

« Nous nous félicitons de cette opportunité. Il incombe aux défenseurs de la vie privée de voyager ensemble. En travaillant avec Panther, nous aurons une excellente occasion de collaborer sur nos technologies ZK. L’intégration avec Panther nous donnera également accès à d’autres chaînes et, par conséquent, à une liquidité beaucoup plus importante. » Oliver Gale, PDG de Panther s’est félicité de la collaboration. « Chez Panther, nous prenons notre R&D très au sérieux. Travailler avec Firo sera un défi intéressant. À certains égards, le produit Firo ressemble davantage à un concurrent, mais nous souhaitons échanger des actifs Firo sur notre InterChain DEX. Les deux sociétés se consacrent à la défense de la vie privée et cela crée notre lien commun. »

Le partenariat entre Firo et Panther visant à fournir une collaboration technique et des recherches entre les deux sociétés visera à développer de nouvelles technologies et à investir dans de nouvelles façons de déployer des systèmes de preuve de connaissance zéro pertinents pour les systèmes de confidentialité. Cela permettra également le mouvement des actifs privés de Firo à travers les chaînes.

Firo et Panther défendent tous deux la confidentialité en tant que droit humain fondamental et permettent aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur argent.

À propos du protocole Panther

Panther est un protocole de confidentialité de bout en bout connectant des blockchains pour restaurer la confidentialité dans Web3 et DeFi tout en offrant aux institutions financières un chemin clair pour participer de manière conforme aux marchés des actifs numériques.

Panther fournit aux utilisateurs de DeFi des actifs numériques entièrement garantis améliorant la confidentialité, tirant parti des incitations crypto-économiques et de la technologie zkSNARKs. Les utilisateurs peuvent créer des zAssets à connaissance nulle en déposant des actifs numériques de n’importe quelle blockchain dans les coffres Panther. Les zAssets circulent à travers les blockchains via un premier DEX interchaîne privé et un métastrate privé. Panther envisage que les zAssets deviendront une classe d’actifs en constante expansion pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs transactions et stratégies soient comme elles auraient toujours dû l’être : privées.

À propos de Firo

Firo est une monnaie numérique axée sur la confidentialité qui permet des transactions introuvables et une véritable liberté financière contre les regards indiscrets des grandes entreprises, des institutions financières et des gouvernements oppressifs. Firo prône la confidentialité comme une expression du consentement et permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur argent. En tant qu’innovateur technologique de premier plan, l’équipe de recherche de Firo a créé les protocoles de confidentialité Lelantus et Lelantus Spark présentant une alternative convaincante et sans confiance qui a influencé.

