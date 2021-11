Panther Protocol et Shyft Network s’associent pour faire progresser les technologies de confidentialité et les dark pools institutionnels

Midtown, Gibraltar, le 3 novembre 2021,

Panther Protocol, la solution blockchain de bout en bout développant la couche de confidentialité pour Web3 et DeFi, et Shyft Network, un écosystème public pour renforcer la confiance et la conformité dans les données blockchain, sont ravis d’annoncer un partenariat stratégique pour accélérer le développement de la confidentialité. l’amélioration des technologies, des outils de protection des données et des services d’attestation de données critiques.

Alors que Panther poursuit ses efforts pour créer un écosystème DeFi véritablement privé pour les utilisateurs, l’importance de la souveraineté des données lors des choix de conception de protocole devient encore plus claire. La confidentialité par défaut, l’autonomie absolue et le pouvoir de décision sur leurs propres données font tous partie de la proposition de valeur de Panther.

Grâce à ce partenariat et à ces intégrations, les deux projets feront progresser la technologie de la confidentialité et élèveront collectivement la barre de l’état des outils de protection des données.

Shyft Network possède des propositions uniques qui sont similaires à celles de Panther. Ce qui pourrait être perçu comme une concurrence dans les modèles et paradigmes traditionnels est accueilli par les deux équipes comme un moyen d’accélérer l’atteinte de l’objectif ultime : protéger les utilisateurs d’une société de surveillance endémique et restaurer la confidentialité dans DeFi et Web3.

Grâce à ce partenariat, Panther permettra la confidentialité sur la chaîne des actifs natifs de Shyft Network, leur permettant de circuler à travers les chaînes de blocs publiques intégrées à Panther, telles que Ethereum, NEAR, Elrond et Polygon.

Shyft Network apportera de la valeur au protocole Panther via des services de conformité et d’attestation de données pour les entreprises et les gouvernements, résultat du déploiement de Panther sur la couche 1 de Shyft Network. pour résoudre les problèmes de front running et d’obscurcissement des algorithmes au milieu de l’adoption massive de DeFi.

En outre, les équipes seront également fortement impliquées dans la collaboration technique et la recherche pour le développement et le déploiement de technologies liées aux systèmes de confidentialité utilisant des systèmes de preuve à connaissance nulle.

« Shyft apporte à l’écosystème Panther, la réalisation de fournisseurs de confiance, et combiné avec des divulgations sélectives, que Panther apporte à l’écosystème Shyft, la dualité de l’authenticité et de la confidentialité est atteinte, ce qui est actuellement inexistant », a déclaré Panther CTO and Co. -Fondateur, Anish Mohammed.

« À la base, Shyft Network s’engage à créer des ponts et des solutions à travers les chaînes et les protocoles qui intègrent une technologie innovante pour rendre nos interactions et transactions privées et authentiques. En utilisant la technologie de pool sombre de nouvelle génération de Panther pour les actifs privés et l’attestation et l’infrastructure d’actifs conformes de Shyft Network, nous offrons un double coup qui accélérera ces services essentiels pour garantir la confidentialité, la décentralisation et l’ouverture dans DeFi. Ce faisant, nous fournirons des solutions anonymes à des problèmes croissants tels que le front du commerce en aveugle dans les DEX », a déclaré Joseph Weinberg, co-fondateur de Shyft Network.

La confidentialité et la souveraineté reviennent entre les mains des utilisateurs

Panther et Shyft Network sont activement impliqués dans le développement de technologies qui, avec un cadre basé sur le consentement, permettent aux utilisateurs de contrôler efficacement leurs divulgations. Cet état d’esprit est la clé de la mission que Panther épouse et de la poursuite continue de créer des mécanismes sécurisés et décentralisés qui peuvent avoir un impact positif sur la finance et toutes les sphères de la société dans lesquelles les données d’une personne peuvent être surveillées.

Oliver Gale, PDG et co-fondateur de Panther Protocol, a déclaré « Notre objectif n’est pas d’augmenter les technologies de conformité, mais de permettre leur transformation globale. En séparant l’acte de vérifier les données de conformité de la nécessité de les stocker, les coûts et les risques de stockage et de sécurité des données sont supprimés. Shyft + Panther permet cette dualité. –

Dans un monde de plus en plus interconnecté, de tels efforts sont essentiels pour repousser l’érosion de la confidentialité subie (bien qu’inconsciemment) par les utilisateurs de Web2 et Web3.

À propos du réseau Shyft

Shyft Network est un protocole public conçu pour agréger et intégrer la confiance, la validation et la découvrabilité dans les données stockées sur les écosystèmes publics et privés, et faciliter le transfert d’informations entre les réseaux autorisés et sans autorisation. En incitant les individus et les entreprises à travailler ensemble, Shyft Network permet de superposer le contexte aux données, transformant les données brutes en informations significatives.

Vous voulez en savoir plus sur Shyft Network ?

Consultez le site Web.

Restez connecté : Télégramme | Twitter | Moyenne | LinkedIn | Discorde

À propos du protocole Panther

Panther est un protocole de confidentialité de bout en bout connectant des blockchains pour restaurer la confidentialité dans Web3 et DeFi tout en offrant aux institutions financières un chemin clair pour participer de manière conforme aux marchés des actifs numériques.

Panther fournit aux utilisateurs de DeFi des actifs numériques entièrement garantis améliorant la confidentialité, tirant parti des incitations crypto-économiques et de la technologie zkSNARKs. Les utilisateurs peuvent créer des zAssets à connaissance nulle en déposant des actifs numériques de n’importe quelle blockchain dans les coffres Panther. Les zAssets circulent à travers les chaînes de blocs via un DEX interchaîne axé sur la confidentialité et un métastrate privé. Panther envisage que les zAssets deviendront une classe d’actifs en constante expansion pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs transactions et stratégies soient comme elles auraient toujours dû l’être : privées.

Vous voulez en savoir plus sur Panther ?

Consultez le site Web.

Restez connecté : Télégramme | Twitter | Moyenne | LinkedIn | Site Web |

Contacts