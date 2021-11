Panther Protocol s’associe à Songbird – Flare’s Canary Network – pour accélérer l’adoption de la confidentialité dans DeFi

Midtown, Gibraltar, le 18 novembre 2021,

Aujourd’hui, Panther Protocol a annoncé que son partenariat Flare sera étendu au réseau Canary de Flare, Songbird. Flare est le premier réseau FBA (Accord byzantin fédéré) Turing complet au monde, et Panther construit la couche de confidentialité interopérable DeFi et Web3, dans le but de faire de la confidentialité une norme, et non une réflexion après coup.

Flare a commencé sa mission de « Déverrouiller la valeur » inhérente aux 65% de blockchains qui n’ont pas de contrats intelligents natifs en apportant, pour la première fois, une véritable utilisation sans confiance de ces jetons avec des contrats intelligents évolutifs et en intégrant la machine virtuelle d’Ethereum dans un environnement évolutif. manière.

L’interopérabilité de la blockchain est sans aucun doute une tendance marquée dans notre industrie, et Flare adopte une approche unique en incorporant de plus grandes blockchains qui nécessitent des capacités de contrat et d’interopérabilité intelligentes.

Flare et Songbird ont commencé cette mission avec XRP, Doge, Litecoin, Stellar et Algorand. Les deux parties ont déclaré qu’elles visaient à apporter de nouvelles capacités et fonctionnalités de confidentialité à ces projets avec cette collaboration.

À propos du partenariat

Les équipes de Flare et de Panther ont partagé leur enthousiasme concernant les nombreux domaines d’opportunité entre Panther et Songbird. Pour cette raison, en plus de définir plusieurs manières pour les utilisateurs de Flare’s Songbird de bénéficier des fonctionnalités de confidentialité et de Panther’s de recevoir le soutien de Flare Mainnet et de son réseau Canary. Le partenariat peut propulser Panther vers ses jalons. L’accord de partenariat sert également à soutenir le développement d’autres projets et fonctionnalités de confidentialité par Panther sur Songbird.

Construire un écosystème de confidentialité

Songbird intégrera les pools blindés de Panther dans sa machine virtuelle Ethereum (EVM) pour permettre la confidentialité en chaîne pour ses utilisateurs. Panther déploiera son infrastructure de préservation de la confidentialité sur Songbird pour les tests de code.

Grâce à ces efforts, les utilisateurs de Panther pourront bénéficier de transactions privées via Songbird. Cela devrait augmenter la base d’utilisateurs et le potentiel TVL des pools protégés de Panther.

Les utilisateurs de Songbird seront inclus dans le jalonnement et la gouvernance de Panther. Ils pourront également bénéficier de la DeFi privée au sein du réseau, accéder à des divulgations sélectives à la fois pour les utilisateurs de détail et les institutions, et profiter d’un accès anticipé à la solution à connaissance nulle KYC/AML de Panther du côté institutionnel de Songbird.

Lors de la finalisation de l’accord, le cofondateur et PDG Oliver Gale a déclaré : « Dès le premier jour, il y avait un alignement clair entre les fondateurs de Panther et Flare Network autour du besoin de confidentialité, de conformité, de sécurité et d’évolutivité dans les écosystèmes blockchain, et en particulier celles relatives à la DeFi institutionnelle. Dans Flare et Songbird, nous voyons d’excellents partenaires écosystémiques, une technologie innovante et des plans clairs orientés vers l’action pour une adoption massive. »

Hugo Philion, co-fondateur et PDG de Flare et Songbird a ajouté : « Songbird a été lancé pour être un banc d’essai pour Flare et les technologies décentralisées les plus révolutionnaires. Nous sommes donc ravis que Panther tire parti de sa cryptographie zkSNARK et de ses technologies de mélange d’actifs de pointe pour fournir des solutions de confidentialité compatibles KYC et AML dont DeFi a besoin pour faire un pas de géant. Les pièces stables, les jetons utilitaires et les NFT peuvent désormais être détenus et échangés en toute confidentialité tout en restant conformes, ce qui rend la souveraineté à l’utilisateur.

À propos de Songbird

Songbird est le réseau canarien de Flare, qui est une blockchain opérationnelle avec une offre de jetons définie, similaire au réseau Kusama de Polkadot. Les innovations et les nouveaux lancements de dApp se produiront d’abord sur Songbird et pourront ensuite être déployés sur Flare après les tests. Cela signifie que Songbird aura souvent des fonctionnalités plus avancées que Flare. Après le lancement de Flare, Songbird est destiné à être un réseau à long terme pour tester les changements apportés à Flare par la gouvernance, mais peut suivre son propre chemin défini par sa propre gouvernance médiatisée par le détenteur de jetons. Songbird a connu une croissance phénoménale, n’existant que depuis 8 semaines, il a déjà traité plus de 2,3 millions de blocs et enregistré plus de 222 000 adresses.

À propos du protocole Panther

Panther est un protocole de confidentialité de bout en bout connectant des blockchains pour restaurer la confidentialité dans Web3 et DeFi tout en offrant aux institutions financières un chemin clair pour participer avec compétence aux marchés des actifs numériques.

Panther fournit aux utilisateurs de DeFi des actifs numériques entièrement garantis améliorant la confidentialité, tirant parti des incitations crypto-économiques et de la technologie zkSNARKs. Les utilisateurs peuvent créer des zAssets à connaissance nulle en déposant des actifs numériques de n’importe quelle blockchain dans les coffres Panther. Les zAssets circulent à travers les chaînes de blocs via un DEX interchaîne axé sur la confidentialité et un métastrate privé. Panther envisage que les zAssets deviendront une classe d’actifs en constante expansion pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs transactions et stratégies soient comme elles auraient toujours dû l’être, privées.

