Panther Protocol s’associe à VegaSwap ⋆ Crypto nouveaux médias

27 juillet 2021 – Midtown, Gibraltar

Panther Protocol, le protocole de confidentialité, s’est associé à VegaSwap, le protocole de teneur de marché automatisé (AMM) avec prise en charge multichaîne.

VegaSwap est un teneur de marché automatique centré sur l’utilisateur qui exploite la technologie multichaîne, offrant aux utilisateurs une large gamme d’applications DeFi et cross-chain via sa plate-forme. Il prend en charge et permet des gains de jetons transparents grâce à des pools de liquidités personnalisables (LP), une tarification dynamique et une interface utilisateur intuitive. VegaSwap rend le travail des fournisseurs de LP efficace et rentable en créant des provisions pour des pools intelligents uniques, en fournissant des analyses et en réduisant les pertes impermanentes avec une propagation adaptative.

Oliver Gale, PDG et co-fondateur de Panther Protocol, a déclaré :

« VegaSwap résout le problème de la possibilité d’échanger des actifs de différentes chaînes de blocs dans un DEX. Il offre un marché mondial DeFi prenant en charge les transactions inter-chaînes. C’est un développement nécessaire dans l’espace DeFi.

« L’écosystème DeFi (71 000 milliards de dollars) offre des capacités d’audit des transactions, mais est limité lorsqu’il s’agit de protéger la confidentialité des utilisateurs – DeFi ne peut pas survivre sans confidentialité – la confidentialité permet la confidentialité. L’intégration et le partenariat avec VegaSwap, ses attributs et d’autres domaines technologiques, ainsi que le fait d’avoir VegaSwap en tant que mineur de confidentialité, entraîneront la modification des données pour masquer les informations sensibles de tous ses utilisateurs.

Ben Cortes, PDG de VegaSwap, a déclaré :

« Nous sommes très désireux de travailler avec Panther pour garantir la confidentialité sur notre marché AMM. Nous avons de grandes ambitions et reconnaissons que la confidentialité sera un élément clé du secteur DeFi à l’avenir. Avec Panther, nous pourrons effectuer des transactions à travers les chaînes en toute confidentialité. »

VegaSwap listera le jeton Panther, $ ZKP, sur la bourse, et Panther inclura VegaSwap dans sa gestion de trésorerie. En plus de s’intégrer à la plate-forme VegaSwap et à l’API MetaMask, VegaSwap agira en tant que mineur de confidentialité pour Panther.

Ben Cortés a ajouté,

“Nous nous voyons travailler en étroite collaboration avec Panther et attendons avec impatience cette opportunité.”

À propos du protocole Panther

Panther Protocol est un protocole de confidentialité de bout en bout pour DeFi. Panther fournit aux utilisateurs de DeFi des actifs numériques entièrement garantis améliorant la confidentialité, tirant parti des incitations crypto-économiques et de la technologie zkSNARKs. Les utilisateurs peuvent créer des zAssets à connaissance nulle en déposant des actifs numériques de n’importe quelle blockchain dans les coffres Panther. Les zAssets deviendront une classe d’actifs en constante expansion pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs transactions et stratégies soient comme elles auraient toujours dû l’être : privées.

Contact

Jillian Godsil

