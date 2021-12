Panthers et Joe Brady se séparent avec 5 matchs à jouer dans la saison

Dimanche, les Panthers de la Caroline se sont séparés du coordinateur offensif Joe Brady dans un geste étonnant avec cinq matchs à jouer dans la saison 2021 de la NFL.

Les Panthers, qui font partie des équipes lors d’une semaine de congé, sont arrivés dimanche avec une fiche de 5-7 et sont classés 23e pour les points marqués et 28e pour les verges gagnées. L’équipe est dans le top 10 pour les points et les verges accordés, mais l’infraction n’a pas rendu la pareille, ce qui a entraîné le renvoi de Brady.

Le quart-arrière des Panthers de la Caroline Cam Newton se réchauffe avant d’affronter les Cardinals de l’Arizona le 14 novembre 2021 à Glendale, en Arizona. (Photo AP/Darryl Webb)

« J’ai rencontré Joe ce matin et je l’ai informé que j’avais décidé de faire un changement », a déclaré l’entraîneur des Panthers Matt Rhule dans un communiqué de presse. « Je lui suis très reconnaissant pour le temps et les efforts qu’il a consacrés à nous aider à nous établir au cours de la dernière année et demie. »

L’assistant offensif senior de la Caroline, Jeff Nixon, assumera le rôle de coordinateur offensif pour le reste de la saison, a indiqué l’équipe.

Joe Brady entre sur le terrain lors du camp d’entraînement des Panthers le 8 août 2021 à Spartanburg, en Caroline du Sud. (Jacob Kupferman/.)

Brady a rejoint le personnel de Rhule avant le début de la saison 2020 après avoir attiré l’attention nationale pour avoir aidé à concevoir l’offensive LSU de grande puissance qui a remporté un championnat national. Joe Burrow, qui était le quart-arrière des Tigers, a lancé un record de 60 passes de touché.

Depuis lors, Brady et l’entraîneur du LSU de l’époque, Ed Orgeron, ont tous deux perdu leur emploi.

Joe Brady assiste au match des Panthers de la Caroline contre l’équipe de football de Washington au stade Bank of America le 21 novembre 2021 à Charlotte, en Caroline du Nord. (Grant Halverson/.)

Les équipes de football universitaire pourraient être intéressées par les services de Brady. Il y a encore une poignée d’emplois FBS ouverts ainsi que des postes d’entraîneurs.