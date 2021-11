Pantomime des pires Lakers

Après deux victoires en tachycardie mais beaucoup de mérite, avec prolongation et chagrin d’amour contre deux bonnes équipes de l’Est, Hornets et Heat, Les choses sont devenues très crues pour les Lakers lors de la visite des Timberwolves. Oui, l’une des pires équipes du moment est venue à Staples, avec six défaites d’affilée et un 3-7 qui fait désormais 4-7 après cette défaite (83-107). Mais, plus que cela, au-delà du rival, Il semblait que la chance avait pris ce qu’il avait prêté aux Angelenos lors des matchs précédents. Si pour battre le Heat avec la rotation dans la boîte toutes les étoiles devaient s’aligner, pour signer une hécatombe comme celle-ci devait frapper un vortex de pur chaos. Un désastre, une frayeur. L’horreur cosmique.

Les Lakers (7-6 maintenant) sont toujours sans LeBron James (il a déjà perdu sept matchs) et sont toujours sans rotation (Horton-Tucker n’en finit pas de revenir, Reaves est tombé, il n’y a pas de nouvelles de Nunn, Ariza a pour quelque temps …). Au-delà des problèmes que cela implique de jouer et de relier certaines routines de changements avec du sens et de la profondeur, il y a la question de la facture qui peut arriver à une équipe vétéran de jouer si court et avec autant de demande (j’insiste : drames, fins sur le fil, rallonges…). Il est difficile de savoir s’il y en a eu lors de cette horrible nuit, mais demain, une autre équipe faible de l’Ouest, les Spurs, arrive au Staples, où le Thunder et les Wolves ont déjà gagné. Et à la séance du matin. Gloups.

Nous allons décrire l’horreur et j’espère que ce n’est pas lu par les enfants. C’est désagréable, mais il faut le dire. Comme s’il s’agissait d’un match 2K et que le joueur qui dirigeait les Lakers était absent depuis quelques minutes. Pire : comme si votre chat s’était mis à tripoter la télécommande laissée sur le canapé. Comme si les Monstars of Space Jam avaient emporté leurs capacités et que les coquilles vides de ce que devraient être les joueurs de la NBA (certains, de grandes stars) arpentent la piste. C’était tout ça et bien pire : les Lakers ont oublié comment jouer au basket en seconde période. La première était très petite, mais de la part des deux équipes. Les Angelenos gagnaient (49-44) et auraient pu gagner plus, après avoir transformé un 4-11 initial en un 26-15 qui l’a clairement montré à quel point le rival était faible quand il était un peu pressé. Et ils ont eu un 47-40 près de la pause qu’ils n’ont pas prolongé car ils ont raté quelques bons coups et Carmelo Anthony a eu l’idée de gifler Okogie au visage quand il a lancé le triple typique de son terrain qui n’est allé nulle part. le cor (flagant et trois lancers francs). Mais les choses, sans un iota de beauté, ont plus ou moins marché pour une équipe obligée d’en ajouter au minimum.

Puis vint le troisième quart-temps. Ah, le troisième trimestre : partiel de 12-40 et 61-84 qui a atteint 61-91 et +33 plus tard. En 17 minutes de jeu réel, il est passé de 47-40 à 61-91 : partiel du 14-51. En faveur, j’insiste, de certains Wolves qui sont sortis de six défaites d’affilée. Les Lakers ont ouvert ce troisième quart avec deux défaites ridicules de Russell Westbrook et après un panier d’Anthony Davis, ils ont passé plus de sept minutes sans marquer en jeu, à quelques lancers francs de l’attaquant. Donc jusqu’à un triple d’Avery Bradley qui a quitté le cadre de tir de l’équipe au troisième quart, à ce moment-là, à 2/16. Àa finale était un 4/21 par 15/24 d’un rival qui jouait à plaisir (en triple, 1/13 par 7/13). 0-13, 2-16, 4-30… Scandale partiel dans un tronçon qui a atteint des moments de rougissement absolu pour les Lakers. Un moment très bas. Salutations des égouts.

Les Lakers ont oublié de défendre. Et ils ont lié des attaques inutiles à de nombreux tirs manqués. Chaque tentative d’héroïsme (Carmelo, Monk…) était pire que la précédente jusqu’à ce que la chose se termine par une putain de nuit. Sans plus d’explications pour une vision aussi épouvantable : Anthony Davis, touché sur la main qui s’est fâché contre les Hornets, a terminé avec 22 points et 8 rebonds. Et il a fait tout ce qu’il pouvait, le mieux sans de grandes réalisations dans la première mi-temps décente. Russell Westbrook a attiré un suspense retentissant dans l’un de ces matchs où, sans LeBron, il devrait faire la différence: sans conséquence quand l’équipe jouait bien, charabia quand il fallait essayer de réagir. Peu de tirs (7/11) et un 20 + 5 + 3 qui en dit moins que ses -32 sur le court, un chiffre plus proche des sensations (et 5 défaites pour ces 3 passes décisives). Carmelo Anthony, qui a si bien joué jusqu’à présent, est resté à 1/12 essayant sans arrêt de mettre le panier pour changer la dynamique lorsque le jeu est tombé à l’eau. Monk a terminé cette fois en 7 points avec 1/7 en triple, Bradley en 5 et 2/6 et Bazemore n’a pas marqué car il y a plusieurs matchs il semble avoir irrémédiablement oublié comment s’y prendre.

C’était horrible, aussi mauvais que cela puisse paraître. Les Loups, très doux et prêts à couler dès qu’ils leur tiennent tête, descendent la pente dès qu’ils se réchauffent un peu à l’extérieur. Ils n’avaient qu’à profiter des dons constants d’un rival qui n’a pas fermé le rebond, n’a pas pris soin du ballon et n’a pas bien tiré de nulle part. La sainte trinité du mauvais basket. C’était aussi simple que cela en a l’air, à tel point que les gagnants semblaient les plus surpris par ce qui se passait. Ainsi, en descente, apparaît le talent des joueurs qui ne se démarquent pas par leur rébellion lorsqu’ils sont mal donnés : 29 + 7 de Towns et 22 + 5 + 7 de Russell avec un triple de 9/17 entre les deux. Anthony Edwards n’a même pas eu à briller (9 points). Le reste était les friandises de Beverley et le travail de Reid et McDaniels, quand il était encore parti. Les Loups s’étaient bien amusés, et ils n’avaient pas pu dire quelque chose comme ça depuis des jours. Assez pour eux. Pour les Lakers, ce fut une nuit de honte, d’embarras, de la catastrophe la plus pure qu’on puisse imaginer. L’horreur cosmique.