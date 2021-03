Pantone Expert a dévoilé les 6 couleurs principales de la mode pour le printemps 2021

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Le printemps consiste à ajouter de la couleur à nos vies. Les fleurs colorées commencent à fleurir, nous commençons à manger des produits frais et colorés et, bien sûr, notre garde-robe devient également plus colorée. L’arc-en-ciel est prêt à faire de la magie. Mais sur quelles couleurs devons-nous nous concentrer si nous voulons que cette saison soit la plus chic à ce jour?

Nous vous avons. Qui mieux consulter qu’un véritable expert de la couleur? Qui quoi porter a récemment parlé à Leatrice Eiseman, Directeur exécutif du Pantone Color Institute, et a découvert le scoop pour le printemps. «Ce printemps, nous voyons des couleurs qui nous donneront un rafraîchissement instantané et une poussée d’énergie», a révélé Elseman avant de nommer les couleurs elles-mêmes. Nous avons Illuminating (un jaune clair), Marigold, Green Ash, Amethyst Orchid, Raspberry Sorbet et Ultimate Grey. Rappelez-vous que Ultimate Grey et Illuminating ont tous deux remporté la première place pour la couleur Pantone de l’année 2021!

Vous avez maintenant les couleurs, mais nous ne voulons pas vous laisser accroché. Nous avons rassemblé 18 choix Amazon Fashion qui représentent magnifiquement ces nuances à la mode. Prenez-les aujourd’hui et préparez-vous à étourdir sérieusement ce printemps!

Éclairant

Notre favori absolu: Cette adorable robe FANCYINN à volants est sérieusement comme une petite tranche de soleil!

Nous aimons aussi: Cette blouse SheIn à épaules dénudées nous donne une ambiance de pique-nique romantique!

Nous aimons aussi: Allez un peu extraterrestre dans ce joli t-shirt à sonnerie SweatyRocks!

Souci

Notre favori absolu: Nous sommes tous au sujet des hauts courts pour le printemps, et ce haut de yoga Muzniuer est exactement pourquoi!

Nous aimons aussi: Moins dans les hauts courts, plus dans les tuniques plus longues? Ce haut Esenchel sera votre pièce préférée!

Nous aimons aussi: Ce haut Minibee est un mélange de lin et de coton léger, parfait pour les temps plus chauds!

Frêne vert

Notre favori absolu: L’imprimé léopard blanc sur cette robe KIRUNDO verte est tout!

Nous aimons aussi: Pas tout à fait mentholé, pas tout à fait citron vert, ce sweat-shirt Lucky Brand capture à merveille l’essence de Green Ash et sera un indispensable les nuits fraîches!

Nous aimons aussi: Que vous soyez à la plage ou au brunch, cette chemise de couverture Ekouaer vous accompagnera!

Orchidée Améthyste

Notre favori absolu: Cette jupe EXCHIC vous fera virevolter toute la journée!

Nous aimons aussi: Les minuscules hauts de style des années 90 sont de retour, et ce débardeur Romwe aux accents de papillons est le moyen le plus mignon de clouer la tendance!

Nous aimons aussi: Si vous prenez vraiment l’aspect améthyste au sérieux, ce legging CB Smiles en forme de cristal est un incontournable!

sorbet à la framboise

Notre favori absolu: Que vous vous dirigiez vers un jogging matinal ou que vous traîniez simplement, ce t-shirt Champion framboise sera un favori confortable!

Nous aimons aussi: Ce short de vélo TSLA est idéal pour toutes sortes d’entraînements – et pour avoir l’air élégant avec un haut court et un long blazer!

Nous aimons aussi: Cette robe Mud Pie combine le look d’épaule froide avec des accents à volants pour former une robe inoubliable!

Gris ultime

Notre favori absolu: Pour une pièce plus neutre pour aller avec vos choix plus colorés, ce bouton Niitawm est un choix incroyable de tous les jours!

Nous aimons aussi: Gardez les choses au frais, minimalistes et faciles avec cette robe t-shirt surdimensionnée Haola!

Nous aimons aussi: Ces chaussures plates Dear Time se marieront parfaitement avec tous vos ensembles de printemps!

