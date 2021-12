Paola Ramos dit que le GOP fasciste manipule les électeurs hispaniques

stratège du Parti démocrate et contributeur de MSNBC Paola Ramos a déclaré samedi que les républicains faisaient des gains substantiels auprès des électeurs hispaniques parce qu’ils avaient plus peur du socialisme que du fascisme.

Ramos, l’ancien directeur adjoint des médias hispaniques pour celle d’Hillary Clinton Campagne présidentielle de 2016, rejoint The Cross Connection avec l’hôte Croix de Tiffany pour parler de la sensibilisation des électeurs hispaniques à la suite du reportage de cette semaine qui prétendait montrer que le vote hispanique est désormais essentiellement à gagner.

Un sondage du Wall Street Journal publié il y a une semaine a montré que les électeurs hispaniques interrogés ont déclaré qu’ils étaient presque également partagés dans leur préférence entre les démocrates et les républicains, ce qui signifie que le deuxième plus grand bloc de vote du pays est désormais un vote swing.

Cross a demandé à Ramos et au professeur de la Northwestern University Geraldo Cadava sur les ramifications potentielles du scrutin. Ramos a initialement attribué le blâme aux Sens cubano-américains. Marco Rubio (R-FL) et Ted Cruz (R-TX) pour s’être engagée dans ce qu’elle a qualifié de campagne de désinformation basée sur la peur.

Ramos a déclaré: «Quand je pense à cela, je dis honte à quelqu’un comme le sénateur Marco Rubio, n’est-ce pas, qui compare constamment le projet de loi Build Back Better au communisme. Honte à quelqu’un comme Ted Cruz, qui compare constamment Joe Biden à un communiste et à un socialiste. C’est vrai, c’est la plus grande trahison du vote latino. Saper leur expérience et comparer quelque chose comme Cuba à une démocratie libérale comme les États-Unis, c’est pourquoi Tiffany, parce que les mensonges sont devenus la plate-forme centrale des républicains.

Plus tard dans le segment, Ramos a déclaré que les républicains dans leurs messages avaient offert aux Hispaniques un choix binaire entre le fascisme et le socialisme, et que la stratégie fonctionnait.

Ramos a déclaré: « Donc, nous savons, Tiffany, que le problème numéro un a toujours été l’économie, n’est-ce pas ? Et c’est le problème auquel les démocrates sont confrontés. C’est un problème de messagerie. C’est un problème de narration. En ce moment, les emplois sont en hausse avec Joe Biden, les salaires sont en hausse avec Joe Biden et le chômage est en baisse. Pourtant, cela ne résonne pas chez les Latinos.

Ramos a ajouté :

Ce à quoi les démocrates sont confrontés, c’est une campagne de désinformation massive, et pas seulement une campagne de désinformation massive menée par le GOP, c’est leur propre échec de messagerie interne, n’est-ce pas ? Parce que ce qui est complètement, complètement alarmant, c’est qu’à ce moment précis de l’histoire, en un an, nous avons connu un coup d’État autoritaire raté. Nous avons eu des républicains maintes et maintes fois essayant de saper des élections libres et équitables, n’est-ce pas ? La même année, des théories du complot ont transformé le Parti républicain. Ce qui est absolument inacceptable, c’est qu’encore plus de Latinos croient et ont peur des démocrates embrassant le socialisme qu’ils n’ont peur des républicains embrassant le fascisme.

Ramos a blâmé les démocrates lorsqu’elle a déclaré: « C’est un problème de communication au sein du Parti démocrate, et c’est – c’est ce qu’ils doivent résoudre avant la mi-mandat. »

