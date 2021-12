Paolo Banchero crampes, perd 7 livres par match à cause de la transpiration

La star de Duke, Paolo Banchero, devrait devenir n ° 1 au classement général du repêchage de la NBA en 2022. Mais il doit d’abord régler certains problèmes de santé.

Nous avons Banchero, un attaquant de 6 pieds 10 pouces qui vient d’avoir 19 ans, au sommet de notre plus récent repêchage pour une raison. Banchero trouve des moyens de battre son homme au poste bas aussi facilement qu’il peut frapper son pull-up sur le dribble. Quand il coupe au panier, il semble presque imparable.

S’il y avait une raison de lever un sourcil, d’après ce que nous avons vu de lui jusqu’à présent, c’est simplement qu’il a dû se retirer pour de graves crampes plus souvent qu’on ne le souhaiterait.

En fait, selon l’équipe de diffusion lors du récent match de Duke contre l’Ohio State, les Blue Devils ont effectué un test de sueur sur Banchero et ont appris qu’il perd sept livres de sueur par match.

Apparemment, parce que cela joue un rôle dans ses crampes, le service de médecine sportive du programme lui fait boire un liquide oxygéné qui l’aidera à éviter d’avoir à quitter le sol avec des crampes aussi souvent qu’il a dû le faire jusqu’à présent.

Banchero a manqué de temps pendant les matchs contre le Kentucky et Gonzaga, qui étaient des confrontations massives pour Duke, en raison du problème. Il est également retourné aux vestiaires et a eu besoin d’une intraveineuse pour aider à atténuer le problème, selon l’entraîneur K.

Apparemment, ce n’était pas une préoccupation pour Banchero avant son arrivée à Duke. Bien sûr, les enjeux sont un peu plus élevés et les minutes sont plus intenses au niveau DI.

Même avec les crampes et la transpiration excessive, Banchero affiche en moyenne 17,8 points et 7,3 rebonds par match pour les Blue Devils.

Je suis toujours à l’aise de l’appeler le meilleur espoir du repêchage de la NBA en 2022. Mais pour être sûr, j’ai contacté quelques personnes qui en savent peut-être un peu plus sur la situation.

Travelle Gaines, un entraîneur sportif de premier plan qui a travaillé avec Jimmy Butler et Draymond Green, n’était pas du tout préoccupé par ce que cela suggérait sur son conditionnement.

« Pas du tout, il le comprendra », a déclaré Gaines. « Il est le meilleur joueur du repêchage avec un excellent système de soutien. »

Pendant ce temps, un éclaireur (qui a parlé à For The Win sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à parler publiquement au nom de son équipe) a déclaré qu’il s’agissait d’une « préoccupation à court terme » et non d’un problème à moins que cela n’affecte son jeu. le tribunal.

Un autre évaluateur du personnel a déclaré que les crampes que nous avons vues jusqu’à présent « devraient certainement être une considération », mais quelque chose qu’ils laisseront au personnel médical car cela ne relève pas de leur expertise personnelle.

De plus, un cadre de la NBA a déclaré à For The Win qu’il s’agissait «d’un élément à surveiller», car perdre sept livres par match est si rare. Mais finalement, il semble que même si nous devons être conscients de la santé de Banchero, ce n’est pas une raison pour le sauter au profit d’une autre perspective.