Paolo Gregoletto de Trivium: Pourquoi nous n’avons pas fait connaître la peur de Covid 19 sur la tournée de métal de l’année

TRIVIUM bassiste Paul Gregoletto parlé à Mankato, Minnesota « Midwest Beatdown » émission de radio sur la « peur » COVID-19 que lui et ses camarades de groupe ont connue au début de leur tournée américaine récemment terminée avec MEGADETH, AGNEAU DE DIEU et LA HAINE RACE. « La tournée métal de l’année » a marqué la première série de concerts des quatre groupes depuis le début de la pandémie.

« Juste après le troisième spectacle à Houston, notre directeur de tournée a commencé à avoir une sorte de toux sèche », se souvient-il (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Il gardait son masque la plupart du temps dans notre vestiaire, et je me dis ‘Tu sais quoi ? Je parie qu’il ne se sent pas bien en ce moment’ et j’avais un soupçon, mais je ne l’ai pas fait ‘ Je ne dis rien. Et je me suis couché cette nuit-là, je me suis levé. Nous étions à Odessa pour un jour de congé. Nous sommes tous sortis dîner – l’équipe et le groupe – à l’exception de notre directeur de tournée; il restait en arrière. Je pensais que c’était pour les affaires du tour manager. Je reçois un texto à la fin du repas, et il me disait : « Ouais. J’ai COVID. Nous allons évidemment devoir informer la tournée. » Et donc nos cerveaux sont, comme, ‘Oh, mec. Nous devons élaborer un plan ici avant de dire quoi que ce soit.’ Et donc nous sommes tous retournés dans le bus. Nous avons fait un tas de tests avec nous. Nous avons eu quelques extras. Tout le monde a été testé. Personne d’autre n’était positif. Nous avons rattrapé notre manager. Nous avons rattrapé la tournée. Nous avons à peu près a dit: « Écoutez, nous n’allons pas annuler un spectacle. Tout le monde va bien. Nous sommes tous isolés de notre responsable de tournée. Nous testerons demain et autant de jours consécutifs que vous le souhaitez. » Et personne n’est jamais tombé malade dans notre bus, à part notre tour manager. Et nous avons continué.

« Il n’y avait vraiment aucune règle sur la façon dont cela allait fonctionner », a poursuivi Paolo. « Mais ce que nous avons vu des gens faire, c’est, d’accord, quelqu’un sur un [tour] le paquet tombera malade, et ils diront, « eh bien, tout le monde va prendre 10 jours » ou quelque chose à mettre en quarantaine – quoi que les gens fassent. Et nous étions, comme, ce n’est pas possible. Il y a trop en jeu pour une tournée de cette taille, ou n’importe quelle tournée, vraiment. Parce que si vous commencez à annuler des spectacles, la marge est très, très mince avec ce genre de choses ; ce n’est pas durable. Alors on s’est juste dit : ‘Ecoute, si personne n’est malade, le spectacle doit continuer.’ C’est donc ce que nous avons fait. LA HAINE RACELe gars du son de nous a beaucoup aidés en remplissant les moniteurs. Notre directeur de tournée adjoint a pris le relais pour les spectacles, puis notre directeur de tournée a simplement envoyé des e-mails – Zoom avant; [sending] e-mails, faisant tout ce qu’il avait à faire. Et il est revenu quand il allait bien, et c’est tout. Et nous avons continué à rouler. »

Gregoletto a ajouté: « C’était effrayant, évidemment, mais j’étais aussi un peu soulagé que cela se produise tout de suite, parce que c’est comme, une fois que vous savez en quelque sorte ce que cela pourrait être une fois que cela se produit… C’est un peu comme Mat [Heafy, TRIVIUM frontman] quand il est tombé malade [with COVID-19] bien avant la tournée, c’est effrayant parce que tu as essayé de l’éviter tout le temps, mais ensuite, quand tu t’en sors, tu te dis : ‘Très bien. Je me suis senti mal pendant quelques jours et maintenant je vais bien. Cela faisait du bien que cela se produise, et nous nous en sommes occupés, et le spectacle a continué. Et nous ne l’avons pas rendu public car nous ne voulions pas [create] aucun doute que la tournée allait être annulée, que les spectacles seraient annulés. Parce que c’est une période folle en ce moment. Je suis sûr que beaucoup de gens ont vu des groupes quitter les tournées et tout, et nous ne voulions tout simplement pas faire ça. Nous avons donc choisi cette voie à la place. »

Les trois derniers spectacles de « La tournée métal de l’année » — à Toronto, Laval et Québec — ont été reportés au printemps 2022 en raison de restrictions dans la province de Québec et de problèmes logistiques internationaux.

TRIVIUMle dixième album de, « Dans la cour du dragon », est sorti le 8 octobre via un label de longue date Records de Roadrunner. Le disque a été produit et mixé par Josh Wilbur et enregistré à l’automne 2020 à la Full Sail University d’Orlando. La pochette de l’album est une peinture à l’huile originale de l’artiste français Mathieu Nozières.



