03/05/2021 à 21:38 CEST

Paolo Guerrero veut quitter Internacional. Votre agent, Vinicius Prates, a annoncé, par un communiqué, que l’attaquant souhaitait quitter immédiatement son club actuel et a attaqué la direction du gaucho du Colorado. “Le joueur est mécontent des récentes déclarations publiques des dirigeants du club sur la situation contractuelle du joueur”, indique la note.

Son club actuel assure que la demande de l’attaquant vétéran l’a pris par surprise et a déjà entamé des négociations avec le joueur pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Guerrero, qui a eu 37 ans en janvier, a un contrat jusqu’au 31 décembre, afin qu’il puisse signer pour qui il veut à partir du 1er juillet.

L’attaquant est arrivé en 2019 à Internacional, de Flamengo et la saison dernière, il a passé dans une période vide après avoir été absent pendant près de 7 mois, en raison d’une blessure d’un croisé au genou droit.

L’Internationale avait arrêté les négociations avec guerrier, coïncidant avec l’explosion de Thiago Galhardo, qui a marqué 23 buts lors de la saison 2020, et celui du jeune Yuri Alberto, un 9 très intéressant qui n’a que 20 ans.

L’entraîneur espagnol, Miguel Ángel Ramírez, reste pour le moment hors de la polémique et il se concentre sur le match de mercredi prochain au stade Beira-Rio, à Porto Alegre, contre Olimpia, à Asunción, correspondant à la troisième journée de la phase de groupes Libertadores.