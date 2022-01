L’AC Milan souhaite acquérir un défenseur central lors de cette fenêtre de transfert. Auparavant, ce n’était pas une position préoccupante, les Rossoneri doivent faire un pas ici en raison de la blessure de fin de saison de Simon Kjaer. Le Danois était sans doute le meilleur joueur de Milan au cours de la première moitié de la saison, il nous manquera donc beaucoup. «Nous allons certainement opter pour un défenseur central. Voyons s’il s’agit d’un contrat permanent ou d’un prêt. Le directeur du développement de Milan, Paolo Maldini, a déclaré à DAZN via Fabrizio Romano.

Des rumeurs circulent sur l’intérêt de Milan pour l’international néerlandais et star lilloise Sven Botman.

« C’est un très bon joueur, il est sous contrat jusqu’en 2024 – mais Botman n’est pas la seule bonne option. Il y a d’autres défenseurs centraux disponibles », a déclaré Maldini à DAZN lorsqu’on lui a posé des questions sur Botman.

Paolo Maldini confirme les plans de transfert de l’AC Milan en janvier

Profondeur actuelle et Sven Botman

La blessure de Kjaer laisse Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli et Matteo Gabbia comme les principales options de défenseur central de Milan. Tomori reste sensationnel, et s’assure une place dans le onze de départ. Romagnoli reste cependant inconstant. Il est toujours le capitaine de Milan, et certainement un leader vocal, mais ses performances sont en baisse. Le commencer chaque match n’est plus idéal. Gabbia montre des promesses ici et là. Cela étant dit, il reste trop inexpérimenté.

Milan s’est engagé dans une course Scudetto. Ils ont cependant besoin de plus de certitude dans la défense. Et Botman présente une grande opportunité. Tout d’abord, il n’a que 21 ans. Ceci, bien sûr, montre qu’il peut être un partenaire de longue date à l’arrière de Tomori. Outre son âge, Botman est également un très bon joueur. Lille reste une équipe solide dans l’ensemble et Botman fait partie des meilleurs joueurs.

Milan entretient une relation solide avec Lille. Les stars Rafael Leao et Mike Maignan sont anciennement de Lille. L’équipe de France produit du talent, et Milan le sait bien. Un accord pour Botman n’est peut-être pas facile, mais il vaut certainement la peine d’être examiné.

