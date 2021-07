Paolo Maldini parle de Gigio Donarumma et de Milan

in

15/07/2021

Le à 23:08 CEST

directeur sportif de Milan, Paul Maldini Je parle du limogeage du gardien Gigio Donarumma et des prochains mouvements de Milan sur le marché des transferts.

L’ancien gardien de but milanais, Gigio Donarumma a fait ses adieux mercredi sur ses réseaux sociaux du club italien à travers un texte émouvant et quelques heures plus tard sa signature pour le PSG moment où le calendrier de la série A a été présenté.

Juste à l’occasion du tirage au sort, Paolo Maldini a commenté les adieux au gardien : “Il y a un peu de regret. Un enfant qui naît de votre crèche et qui fait ce qu’il a fait fait sans aucun doute mal de partir. “Avec Gigio, le passé était très beau, mais l’avenir me fascine davantage.”

Paolo Maldini en son temps comme entraîneur de l’AC Milan

Je parle aussi de l’entrée de Milan sur le marché : “Giroud devrait arriver demain. C’est un champion, pas seulement avec l’équipe nationale. Il a fait de grandes choses et est champion avec Chelsea, il a remporté la Ligue des champions. Nous avons une équipe jeune et nous avons besoin de joueurs avec cette expérience. »

Mais le marché des transferts en attaque n’est peut-être pas terminé : « Un autre jeune attaquant pourrait aussi arriver, du point de vue. Faisons les choses nécessaires, puis nous attendrons la fin de la signature“, Il a dit.