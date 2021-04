“Papa a déjà été vacciné”, les fans célèbrent Chayanne pour avoir reçu le vaccin anticovidaire – El Sol de México

Chayanne est devenu une tendance dans les réseaux après avoir annoncé qu’il avait été vacciné contre Covid-19.

C’est via son compte sur les réseaux sociaux que le chanteur a partagé une photo du moment où il a reçu le vaccin anticovide.

L’événement a été célébré par les fans, qui n’ont pas manqué l’occasion de se souvenir de «l’amour» que leurs mères ont pour l’artiste avec des réactions amusantes, où elles soulignent qu’il est «le père de tout le monde».

Et c’est qu’au Mexique, Chayanne est reconnue par plusieurs générations de mères et de filles qui ont été conquises par des tubes tels que «Tiempo de vals», «Fiesta en América» et «Torero».

moi: hey maman chayanne s’est fait vacciner

ma maman: oh merci monsieur 🙏🏼 – Bárbara R 🍂 (@feuillesauvent) 21 avril 2021

Je veux communiquer que mon papa Chayanne a finalement été vacciné 💖✨🥺 – Karla ♀️✨ (@KarlaChungV) 21 avril 2021

Maintenant je comprends pourquoi nous sommes tous frères … Nous sommes les enfants de Chayanne 🤭😆😆 – F * ckin Awesome Cupcake 🏈🧁 (@CuppyCast) 21 avril 2021

Selon mon ancienne Chayanne, c’est un site du patrimoine mondial. hahaha – Joaquin (@JoaquinNiicolas) 20 avril 2021

“Bonjour Chayanne? Voici une dame qui ne veut pas se faire vacciner” pic.twitter.com/dgYoUP7kDL – Arri (@oseaparfavar) 20 avril 2021

De plus, dans les réseaux, il a toujours été applaudi par ses followers grâce au physique qu’il a préservé au fil des années au cours desquelles il a mené une vie saine en dehors des vices et des addictions.

Il est à noter que jeudi dernier l’interprète a surpris tout le monde sur la scène du Dolby Theatre lors des Latin American Music Awards.

Après avoir été absente en raison de la pandémie de Covid, la célébrité a offert une présentation avec Wisin, de la chanson “What You Have Made Me” lors de la cérémonie de remise des prix qui a été diffusée sur Telemundo.