Papa dit à Biden: « Allons Brandon » lors de l’appel du réveillon de Noël – et Biden répond

Les choses ont mal tourné lorsque le président Biden et la première dame Jill Biden se sont entretenus avec des enfants et des responsables du NORAD qui traquent le Père Noël la veille de Noël.

Un père qui s’est identifié comme Jared de l’Oregon a clôturé l’appel de sa famille avec les Bidens en disant: « Allons Brandon », une phrase qui dénigre le président.

La phrase est devenue une sensation sur Internet lorsque les fans d’une course NASCAR ont scandé « F — Joe Biden ». Un journaliste qui interviewait le chauffeur Brandon Brown en direct a semblé penser que la foule scandait « Allons-y Brandon ».

Le président Biden et la première dame Jill Biden s’entretiennent avec le NORAD Tracks Santa Operations Center sur la base aérienne Peterson, Colorado, par téléconférence dans l’auditorium de la Cour sud sur le campus de la Maison Blanche à Washington, le vendredi 24 décembre 2021. (AP Photo /Carolyn Kaster)

Il est maintenant utilisé pour se moquer à la fois de Biden et des médias pour ne pas comprendre ceux qui s’opposent au président, et comme euphémisme pour ce chant plus vulgaire.

« Allons Brandon, je suis d’accord », a répondu Biden.

Le président a ensuite demandé où se trouvait la maison de Jared, mais personne n’a répondu.

« Je pense que nous l’avons perdu », a déclaré Biden.