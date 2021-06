Papa en deuil a un échange touchant avec Mark Hamill après que l’acteur de Star Wars se soit présenté pour son fils en phase terminale

L’avenir de Star Wars semble être à la télévision, avec des émissions étonnantes comme The Mandalorian, The Book of Boba Fett, une série Obi-Wan et Andor développant la mythologie de Star Wars. Les films sont en mouvement. Au-delà de l’escadron Rogue de Patty Jenkins, il y a eu des taquineries sur les directions à suivre pour les films, mais rien de concret. La seule chose sur laquelle nous pouvons compter est le dévouement de Mark Hamill envers les fans de Star Wars et l’amour qu’ils lui témoigneront pour toujours.