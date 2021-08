Papa fabrique un modèle Gundamn RX-78 avec un travail de peinture incroyable

in

En ce qui concerne le présent, les modèles Gundam sont meilleurs que les vieilles cravates ennuyeuses. Image : Tokyoboy070I/Twitter

Tokyoboy0701, un résident de Tokyo et utilisateur de Twitter, a offert à son père un kit de modèle Master Grade 3.0 RX-78-2 Gundam. En juin dernier, il a tweeté une photo dudit modèle emballé et inachevé, écrivant: “Je donne ça pour la fête des pères.” Des mois plus tard, papa a fini.

Le père, qui est au début de la cinquantaine, a envoyé à son fils des photos du kit fini, et bon sang, c’est génial. Pas étonnant que ce tweet soit devenu viral au Japon, accumulant plus de trente mille likes.

« Au moment où je le lui ai donné, il n’avait même pas de pince diagonale [for cutting the plastic], alors qu’est-ce que c’est que ce degré de perfection…”, a tweeté Tokyoboy0701, y compris les photos envoyées par son père.

“J’ai tout donné”, a écrit papa à son fils dans un DM, ajoutant que, honnêtement, c’était assez facile. Ha! Cela semble être tout sauf facile.

Tokyoboy0701 a été évidemment surpris car ces compétences secrètes de création de modèles de Gundam semblaient sortir de nulle part. Enfin presque.

« Il a parlé de la façon dont il les avait souvent fait [Gundam models] à l’école primaire, mais à la maison, je n’en ai jamais vu, pas même une fois”, a-t-il ajouté sur Twitter, “et j’ai pensé qu’il n’en avait probablement pas fait depuis.”

Pour ce kit, son père avait apparemment regardé des vidéos YouTube pour des trucs et astuces.

Le travail de peinture est l’une des parties les plus difficiles de la finition d’un modèle Gundam. Image : Tokyoboy070I/Twitter

Le modèle obtenu est vraiment impressionnant. Mais ce ne sont pas seulement les yeux brillants, cependant. Ils sont très cool, mais le fait que papa ait fait un travail de peinture animesque avec des dégâts de combat. Les travaux de peinture de style anime sont devenus populaires au cours des dernières années, Kotaku les rapportant dès 2014. Le travail de peinture ici en a des indices, mais avec un réalisme granuleux. Je pense que papa a fait un travail fantastique.

Et peu importe ce qu’il dit, ce n’était pas facile ! Surtout si la dernière fois que vous vous êtes vraiment intéressé à la construction de modèles Gundam, c’était il y a quarante ans.

Pour en savoir plus sur les modèles Gundam (alias “Gunpla”), consultez le site officiel de Bandai.

Tweet et images utilisés avec autorisation.