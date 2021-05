Papa fait don de rein à son fils de quatre ans pour lui donner une “ vie normale ” ⋆ .

Little Oliver voit maintenant son père comme un super-héros (Photo: Caters)

Un père a fait don d’un rein à son fils de quatre ans – qui peut maintenant, pour la première fois de sa vie, profiter de la natation et du trampoline.

Oliver Keitley a reçu un diagnostic de maladie rénale chronique peu de temps après sa naissance et a passé la majeure partie de sa vie à l’hôpital sous dialyse.

Mais papa, John Keitley, 29 ans, était déterminé à donner à son fils une chance de vivre une “ vie normale ” – a donc décidé de donner son propre rein, après avoir découvert qu’il était un match.

En raison de Covid, il y a eu des retards dans leurs procédures – mais le mois dernier, Oliver a subi une opération de quatre heures pour recevoir l’organe de son père.

Oliver à l’hôpital pour enfants de Birmingham (Photo: Caters)



John à l’hôpital avant de faire don de son rein (Photo: Caters)

John, qui est le soignant à plein temps d’Oliver, a déclaré: “ Le don et la greffe se sont très bien déroulés.

“ Je suis très heureux d’avoir subi la greffe pour donner à Oliver le cadeau de la vie, il pense que je suis un super-héros dans la vraie vie maintenant.

“ C’était très éprouvant pour les nerfs, mais le résultat final pour mon garçon est de quoi il s’agit. ”

John dit qu’il a été difficile d’avoir à expliquer à Oliver qu’il est limité dans les choses qu’il peut faire – principalement parce qu’il aime tellement jouer.

Mais l’opération signifie qu’Oliver pourra désormais vivre de la même manière que les autres enfants de son âge.

John et Oliver après la chirurgie (Photo: Caters)



Une fois libéré, John a pu être au chevet de son fils (Photo: Caters)

Plus: Royaume-Uni



La mère d’Oliver, Cat, a déclaré: “ Je ne peux pas exprimer à quel point nous sommes sur la lune.

“ John est le véritable héros d’Oliver, je suis tellement fier d’eux tous les deux. Oliver a rêvé d’aller nager ou de jouer sur un trampoline et nous pouvons enfin dire adieu à la dialyse hebdomadaire.

“ Oliver est un garçon tellement effronté qui est un garçon vraiment intelligent. Il aime ses animaux et ses dinosaures et peut en nommer beaucoup.

“ Nous lui avons acheté des dinosaures quand ils ont commencé à retirer des tubes et des fils parce qu’il était si courageux.

“ Il a traversé tellement de choses, mais cela nous a rendus plus forts en tant que famille et nous sommes si heureux d’être à la maison. ”

Oliver devra prendre des médicaments anti-rejet pour le reste de sa vie – mais il ne sera plus sous dialyse hebdomadaire.

Ses parents ont créé une page de collecte de fonds sur GoFundMe afin de collecter des fonds pour l’hôpital pour enfants de Birmingham – le lieu qui a mené l’opération d’Oliver et soutenu son rétablissement.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



