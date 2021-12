Papa Johns vient de révéler un nouveau style de croûte

Papa John’s donne aux clients un avant-goût de New York. La chaîne de pizzas bien-aimée a dévoilé un nouveau style de croûte tout droit sorti de l’Empire State lui-même : New York Style Crust Pizza. La nouvelle pizza devrait être déployée dans tout le pays plus tard ce mois-ci, donnant aux fans une chance de goûter à la Grosse Pomme et à sa célèbre pizza.

La pizza à croûte de style new-yorkais est une pizza extra large de 16 pouces avec une garniture, selon Chew Boom, qui a été le premier à confirmer l’ajout passionnant du menu. La pizza est dotée d’une croûte de pizza de style NY fraîche et jamais congelée, qui est garnie de la sauce à pizza signature de Papa John, du vrai fromage mozzarella et de la sauce à pizza signature de votre choix, du vrai fromage mozzarella. Dans l’espoir de donner aux clients la véritable expérience new-yorkaise, la pizza est coupée en huit tranches pliables surdimensionnées. Alors que la nouvelle tarte à pizza ne devrait pas être déployée dans tout le pays avant la fin décembre, le critique YouTube Peep This Out! ont réussi à avoir un accès rapide au plat, qu’ils ont surnommé « beau goût » et ont déclaré que c’était certainement un des fans que les fans devaient essayer.

Papa John’s s’apprête à lancer une nouvelle pizza à croûte de style NY dans tout le pays ce mois-ci : https://t.co/GVMc0JOcef #chewboom @peepthisout @PapaJohns – ChewBoom (@ChewBoom) 14 décembre 2021

« Je vais devoir donner à la toute nouvelle croûte de style new-yorkais ici à Papa John’s un assez solide 9 sur 10 », a déclaré le YouTuber. « Celui-ci a de la nostalgie partout pour moi en ce moment, et je dois dire que la qualité globale de Papa John’s en général est toujours assez savoureuse chaque fois que je l’examine … donc quelque chose à vérifier définitivement … les tranches sont bien coupés et larges, vous avez donc le choix de le manger ouvert ou dans ce style plié, mais dans tous les cas, les gars, des trucs très délicieux. Je recommande fortement de vérifier celui-ci. «

La New York Style Crust Pizza devrait être disponible dans les magasins participants à l’échelle nationale à partir de la fin décembre 2021. Elle coûterait 13 $ par tarte. La pizza n’est que le dernier ajout au menu de Papa John’s et fera ses débuts quelques semaines seulement après que les Papa Bowls aient été repérés dans certains endroits de Papa John’s. Les Papa Bowl’s présentent la sauce signature de la chaîne recouverte de garnitures de qualité supérieure, garnies de fromage et saupoudrées d’un mélange d’assaisonnements spécial. Ils sont disponibles en quatre variétés – Poulet Alfredo Papa Bowl, Italian Meats Trio Papa Bowl, Garden Veggie Papa Bowl et Create-Your-Own Papa Bowl.

Avant Papa Bowls, Papa John’s a présenté en octobre la gamme de menus BaconMania. Cette gamme comprenait la pizza triple bacon, la papadia en croûte de bacon fumé et parmesan et les rouleaux de popper au bacon et jalapeño. Chacun des éléments du menu BaconMania est chargé de bacon.