Papa Roach ‘a réduit à 14 chansons’ pour son prochain album

PAPA GARDON bassiste Tobin Espérance a parlé à Alicia Atout de Fête des nœuds sur le prochain suivi du groupe pour 2019 « À qui faites-vous confiance ? » album, attendu pour début 2022.

« À l’origine, nous n’allions même pas sortir un disque ; nous allions juste adopter cette nouvelle chose de simplement sortir des chansons quand nous en avions envie », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Mais nous avons tellement écrit à l’intérieur de cela – surtout lorsque COVID a frappé, nous étions enfermés, et la seule chose que nous pouvions vraiment faire était simplement d’écrire de la musique et d’être créatif et tout. Nous avons donc continué à entrer en studio et les chansons ont commencé à se construire Nous nous sommes dit : « Ne soyons pas trop attentifs à tout. Mettons à peu près tout ce que nous avons écrit. Mettons-le simplement sur un disque. » Et c’est ce que nous faisons. Mais nous l’avons réduit à 14 chansons. Je pense que nous avons probablement mis un coup de pied, comme, peut-être, deux ou trois au bord du trottoir… Mais quand même, 14 chansons, c’est beaucoup, surtout pour la durée d’attention de jours. »

En octobre dernier, PAPA GARDON a sorti un nouveau single intitulé « Mourir pour croire ». Le morceau, produit par WZRD BLD alias Drew Foulque (ICE NEUF TUE, IMMOBILE EN BLANC, BALLE POUR MA VALENTINE), est un appel à l’unité et à l’harmonie humaines, malgré toutes les différences.

« Mourir pour croire » arrivé des semaines après la sortie de PAPA GARDONles deux précédents singles de : « Embardée », qui était une collaboration avec FIÈVRE 333 leader Jason Aalon majordome et rappeur de Los Angeles Sueco; et « Tuer le bruit ». Les trois pistes devraient apparaître sur PAPA GARDONle onzième album studio à venir de , attendu via la propre maison de disques du groupe, Nouveau Noize Records, Inc., sous licence exclusive de ADA.

De retour en mai, PAPA GARDON chanteur Jacoby Shaddix dit au FM99 WNOR radio à propos de la décision du groupe de sortir son prochain LP via son propre label : « Nous utilisons nos connaissances au fil des années que nous avons accumulées avec notre équipe et nous-mêmes pour prendre les rênes et gérer celui-ci nous-mêmes. Et c’est très excitant. C’est un peu effrayant. Parce que tu ne sais pas. Mais devinez quoi ? J’ai juste l’impression que nous ne pouvons pas échouer… Je vais juste, nous avons fait ça ; nous en savons beaucoup ; nous savons ce que nos fans voulons ; nous savons ce que nous voulons ; nous savons que nous sommes inspirés ; nous savons que nous sommes passionnés ; et nous savons que nous avons une base de fans qui nous aime. Faisons-le. Et je dis : « Vous savez quoi ? Je pense nous pouvons le faire.’ Et donc nous avons fait le saut. »

En janvier 2021, un extrait d’un tout nouveau PAPA GARDON chanson appelée « Se lever » a été inclus dans la publicité pour Ultimate Fighting Championship‘s (UFC) partenariat avec ESPN.

PAPA GARDONla deuxième collection des plus grands succès de , « Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years », est sorti en mars le Meilleure musique de bruit. « Greatest Hits Vol. 2 – Les meilleures années de bruit » comprend 12 des 10 meilleurs tubes du groupe sortis entre 2010 et 2019 ainsi que trois remix inédits et deux enregistrements acoustiques inédits enregistrés en direct au Studios YouTube a New York.

« À qui faites-vous confiance ? » est sorti en janvier 2019. Le disque a été produit par Nick « RAS » Furlong et Colin Cunningham sauf la chanson « Le toit du monde », qui était dirigé par Jason Evigan.

En décembre 2020, PAPA GARDON a sorti un EP de cinq chansons, « 20/20 », avec de « nouvelles prises sur d’anciennes confitures », y compris « Dernier recours » et « Cicatrices ».

Crédit photo: Darren Craig



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).