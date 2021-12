PAPA GARDON a annoncé la première étape de sa tournée nord-américaine « Tuer le bruit » visite avec des invités très spéciaux HOLLYWOOD MORT-VIVANTS et MAUVAIS LOUPS. Le trek, produit par Pays vivant, fera des arrêts aux États-Unis et au Canada, marquant la première tournée en tête d’affiche du groupe en trois ans.

« Nous sommes vraiment ravis de reprendre la route et de rejoindre à nouveau HOLLYWOOD MORT-VIVANTS et MAUVAIS LOUPS, » PAPA GARDON dit. « Les deux groupes proposent des catalogues complets et des spectacles live incroyables. Ce sera une course à sensations rock’n’roll non-stop du début à la fin. »

PAPA GARDON plus des invités spéciaux HOLLYWOOD MORT-VIVANTS et MAUVAIS LOUPS:

01 mars – Anaheim, Californie – House of Blues



02 mars – Phoenix, AZ – Arizona Federal Theatre



05 mars – Salt Lake City – Le Grand Saltair



06 mars – Denver, CO – Auditorium Fillmore



08 mars – Grand Forks, ND – Centre Alerus



09 mars – Omaha, NE – Ralston Arena



11 mars – Minneapolis, MN – The Armory



12 mars – Gary, IN – Hard Rock Live Northern Indiana



13 mars – Cincinnati, OH – The Andrew J Brady ICON Music Center



15 mars – Cedar Rapids, IA – Alliant Energy Power House



16 mars – Grand Rapids, MI – GLC Live au 20 Monroe



17 mars – Detroit, MI – The Fillmore Detroit



19 mars – Toronto, ON – HISTORIQUE



20 mars – Laval, QC – Place Bell



22 mars – Montclair, NJ – The Wellmont Theatre



23 mars – Washington, DC – Le théâtre du MGM National Harbor



24 mars – Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena



26 mars – Greensboro, Caroline du Nord – Piedmont Hall



27 mars – Atlanta, Géorgie – Coca Cola Roxy



29 mars – Oklahoma City, OK – Le critère



30 mars – Corpus Christi, TX – Concrete Street Amphitheatre



01 avril – Monterrey, MX – Tecate Pa’l Norte*



02 avril – Monterrey, MX – Tecate Pa’l Norte*

* Apparition au festival hors HOLLYWOOD MORT-VIVANTS et MAUVAIS LOUPS

PAPA GARDON a clôturé une autre année fructueuse en 2021, après avoir célébré le 20e anniversaire de son album phare « Infester » l’année dernière. Tout au long de l’année, le groupe a teasé trois nouveaux morceaux de son prochain LP, qui devrait sortir au début de l’année prochaine. Le premier morceau sorti à la radio, « Tuer le bruit », vient de terminer une course de quatre semaines au no. 1 sur le classement Mainstream Rock. Ceci suit « La fin », qui a culminé à no. 1 plus tôt cette année (donner PAPA GARDON leur neuvième non. 1 single et époustouflant 20ème Top 5 single à ce jour). 2021 marque également le troisième Grammy nomination pour le remix de « Né pour la grandeur » par Spencer Bastien alias CYMEK et la relance du propre label du groupe, Nouveaux records de bruit, en partenariat avec ADA dans le monde (WMGle label indépendant et la branche services aux artistes). Pour couronner l’année, le partenariat a déjà atteint 100 millions de streams à ce jour.

En octobre dernier, PAPA GARDON a sorti un nouveau single intitulé « Mourir pour croire ». Le morceau, produit par WZRD BLD alias Drew Foulque (ICE NEUF TUE, IMMOBILE EN BLANC, BALLE POUR MA VALENTINE), est un appel à l’unité et à l’harmonie humaines, malgré toutes les différences.

« Mourir pour croire » arrivé des semaines après la sortie de PAPA GARDONles deux précédents singles de : « Embardée », qui était une collaboration avec FIÈVRE 333 leader Jason Aalon majordome et rappeur de Los Angeles Sueco; et « Tuer le bruit ». Les trois pistes devraient apparaître sur PAPA GARDONle onzième album studio à venir de , attendu via la propre maison de disques du groupe, Nouveau Noize Records, Inc., sous licence exclusive de ADA.

De retour en mai, PAPA GARDON chanteuse Jacoby Shaddix dit au FM99 WNOR radio à propos de la décision du groupe de sortir son prochain LP via son propre label : « Nous utilisons nos connaissances au fil des années que nous avons accumulées avec notre équipe et nous-mêmes pour prendre les rênes et gérer celui-ci nous-mêmes. Et c’est très excitant. C’est un peu effrayant. Parce que tu ne sais pas. Mais devinez quoi ? J’ai juste l’impression que nous ne pouvons pas échouer… J’y vais, nous l’avons fait ; nous en savons beaucoup ; nous savons ce que nos fans voulons ; nous savons ce que nous voulons ; nous savons que nous sommes inspirés ; nous savons que nous sommes passionnés ; et nous savons que nous avons une base de fans qui nous aime. Faisons-le. Et je dis : « Vous savez quoi ? Je pense nous pouvons le faire.’ Et donc nous avons fait le saut. »

En janvier 2021, un extrait d’un tout nouveau PAPA GARDON chanson appelée « Se lever » a été inclus dans la publicité pour Ultimate Fighting Championship‘s (UFC) partenariat avec ESPN.

PAPA GARDONla deuxième collection des plus grands succès de , « Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years », est sorti en mars le Meilleure musique de bruit. « Greatest Hits Vol. 2 – Les meilleures années de bruit » comprend 12 des 10 meilleurs tubes du groupe sortis entre 2010 et 2019 ainsi que trois remix inédits et deux enregistrements acoustiques inédits enregistrés en direct au Studios YouTube a New York.

« À qui faites-vous confiance ? » est sorti en janvier 2019. Le disque a été produit par Nick « RAS » Furlong et Colin Cunningham sauf la chanson « Le toit du monde », qui était dirigé par Jason Evigan.

En décembre 2020, PAPA GARDON a sorti un EP de cinq chansons, « 20/20 », avec de « nouvelles prises sur d’anciennes confitures », y compris « Dernier recours » et « Cicatrices ».

Crédit photo: Darren Craig