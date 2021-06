Papa Roach collabore avec le duo de danse électronique Vize sur “Core (That’s Who We Are)”

rockeurs californiens PAPA GARDON continuer à démontrer leur polyvalence sonore dans une nouvelle collaboration avec des producteurs/DJ allemands renommés VISE titré “Core (c’est qui nous sommes)” . Les fondateurs de “slap house” fournissent une base chaleureuse et palpitante à un morceau qui, lorsqu’il est associé à PAPA GARDON leader Jacoby ShaddixLa voix fluide et agile de s en fait un hymne estival. Les fans de chacun susciteront avec impatience la curiosité pour plus. Le nouveau single a été mis en ligne à minuit heure locale avec sa vidéo d’accompagnement lancée sous peu à travers un spécial Youtube Première du tapis rouge via Rodeo aujourd’hui à 9h45 PST, avec Shaddix et Vitali de VISE.

“Je suis tellement content d’être sur une piste avec VISE,” actions Jacoby, “Je suis toujours à la recherche de moyens de briser les murs et de rassembler les gens et ce morceau, ‘Cœur’, était la collaboration parfaite pour le faire. Réunir le rock EDM et la pop est nouveau et excitant. La musique apporte l’unité et nous savons tous que le monde a besoin de plus d’unité ! Dieu vitesse!”

Qualifier cela de sensation ne suffirait pas à décrire cette collaboration en PAPA GARDON et l’un des plus grands et plus grands groupes de danse/musique électronique d’Europe VISE — un artiste du Top 300 sur Spotify avec plus de 14 millions d’auditeurs mensuels. Apparemment ne s’accordant pas sonorement à première vue, ces deux groupes se sont réunis pour une alliance vraiment unique qui brise les frontières entre la dance/musique électronique, le rock et la musique pop. “Cœur” est une nouvelle fusion de ces origines sonores qui permettent de crier des moments aussi bien qu’un hymne de stade ou d’arène pour chaque fois que les clubs et les salles de concert reprennent leurs activités ou même maintenant pendant les championnats d’Europe de football.

PAPA GARDON, ayant une feuille de route de plusieurs succès du début des années 2000 jusqu’à aujourd’hui, a prouvé au cours des dernières années que sa musique brille plus que jamais. Être connu pour repousser ses limites au fil des ans se montre plus que jamais dans ses sorties récentes et ses fonctionnalités avec des artistes en dehors de leur genre, tels que leurs morceaux de 2017 “Périscope” avec Skylar Grey, “Sunrise Trailer Park” avec Mitrailleuse Kelly et plus récemment aussi leur collaboration avec TIC Tac star et artiste prometteur Jeris Johnson sur une nouvelle version de PAPA GARDONle hit emblématique de “Dernier recours”. Sans parler de leur équipe à succès avec Kayzo et Roi Sullivan pour célibataire “Domination”.

PAPA GARDON a sorti sa deuxième collection des plus grands succès, “Greatest Hits Vol.2: The Better Noise Years”, en mars de cette année, célébrant les 10 dernières années de succès dans une collection de 21 chansons. Les deux temps Grammy-des leaders du hard rock alternatif nominés et certifiés platine, qui ont fêté en 2020 les 20 ans de leur premier album, “Infester”, ont vendu plus de 20 millions de disques dans le monde, recueilli plus de deux milliards de diffusions à ce jour et répertorié 22 singles dans le top 10, 19 singles dans le top 5 et huit singles n ° 1 sur trois formats radio différents (rock actif, alternatif et top 40) solidifier davantage PAPA GARDON comme l’un des groupes de rock alternatif les plus réussis de leur époque.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).