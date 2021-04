Papa Roach partage la vidéo lyrique de ‘Born For Greatness (Cymek Remix)’

PAPA ROACH continue de célébrer la sortie de sa deuxième compilation des plus grands succès, « Greatest Hits Vol. 2: Les meilleures années de bruit » – disponible maintenant via Meilleure musique de bruit – en partageant une vidéo lyrique à thème cosmique pour la piste de l’album remixée « Né pour la grandeur (Cymek Remix) ». « Né pour la grandeur », la piste originale, a reçu un RIAA certification or plus tôt cette année.

Une version instrumentale du morceau peut également être entendue dans la bande-annonce du prochain jeu vidéo coopératif à la troisième personne « Outriders: pas de retour en arrière ».

PAPA ROACH a continué à maintenir son héritage en tant que l’un des principaux groupes de musique du 21ème siècle en décrochant récemment son huitième single au classement général avec «The Ending (Remastered 2020)», qui reste actuellement dans le Top 10 des charts radio Mainstream Rock. Avec plus de 2,1 millions de vues, son clip vidéo présente des séquences du prochain Meilleurs films de bruit film d’horreur-thriller « Les Retaliators » qui présentera les débuts d’acteur du chanteur principal Jacoby Shaddix. La chanson est également incluse dans la prochaine bande originale du film.

« Greatest Hits Vol. 2: Les meilleures années de bruit » commémore PAPA ROACHsuccès continu de son titre d’enregistrement et de tournée parmi les plus vendus au cours de son mandat 2010-2020 signé à Meilleure musique de bruit, Panneau d’affichageLabel rock n ° 1 de 2020. La compilation se compose de 21 titres dont 13 Top 10 singles, des remix inédits et des enregistrements acoustiques enregistrés en direct à Studios YouTube a New York. L’album comprend également une apparition d’invité de DEMANDER ALEXANDRIA chanteur Danny Worsnop pour une nouvelle version de « Brisé comme moi ».

Juillet dernier, Shaddix Raconté Télévision Rock Sound cette PAPA ROACHLe prochain album du groupe sortira par la propre maison de disques du groupe. « Nous sommes en partenariat avec Warner/ADA, et donc c’est comme un groupe de services aux artistes « , expliqua-t-il. » Et nous allons faire ça pour un album et voir comment ça marche. Nous avons été très concentrés sur le marketing créatif derrière ce que nous faisons et l’imagerie, les vidéos et la messagerie et tout, nous étions, comme, prenons-le entre nos mains et voyons où nous pouvons aller avec et l’essayer pour un album. »

En janvier, un extrait d’un tout nouveau PAPA ROACH chanson appelée « Se lever » a été inclus dans la publicité pour Ultimate Fighting Championshipde (UFC) partenariat avec ESPN.

PAPA ROACHle dernier album de «À qui faites-vous confiance?, est sorti en janvier 2019. Le disque a été produit par Nick « RAS » Furlong et Colin Cunningham sauf pour la chanson « Le toit du monde », qui est dirigé par Jason Evigan.

En décembre, PAPA ROACH a sorti un EP de cinq chansons, « 20/20 », mettant en vedette « de nouvelles prises sur les vieux jams », y compris « Dernier recours » et « Cicatrices ».



