Papa Roach sort le clip de “Swerve” Feat. Jason Aalon Butler de Fever 333, rappeur Sueco

rockeurs californiens PAPA GARDON ont dévoilé leur vidéoclip de cortège de voitures fanfaron réalisé par Darren Craig (NŒUD COULANT, RIHANNA, BIG SEAN, JUSTIN TIMBERLAKE) pour leur nouveau morceau “Embardée”. Le manège à sensations fortes mettant en vedette le leader au franc-parler de FIÈVRE 333, Jason Aalon majordome, et rappeur montant basé à Los Angeles Sueco est le premier morceau tiré du prochain album studio du groupe.

“Ce morceau est arrivé à la toute fin du processus d’écriture de notre prochain album et ressemble vraiment à l’aboutissement d’années d’expérimentation de notre son pour revenir à une nouvelle version de PAPA GARDON,” actions PAPA GARDON leader Jacoby Shaddix. “Tourner ce clip avec Jason et Sueco a été l’une des expériences les plus amusantes que nous ayons eues et je suis tellement excitée de la partager avec le monde.”

Le banger de genre a été produit par Colin “Doc” Brittain et Nick Furlong (TOUS LES TEMPS BAS, UN JOUR POUR SE SOUVENIR, AVICII), et présente les styles de saxophone du co-collaborateur Spencer Nezey, présentant PAPA GARDON‘s bravade à un niveau record.

“C’est l’une des chansons préférées que j’ai jamais faites,” Sueco partage sur la collaboration. “PAPA GARDON a été une inspiration pour moi depuis que je suis gamin, donc travailler avec eux était super et un rêve devenu réalité !”

majordome ajoute: “Je l’ai déjà dit et je le répète – ce groupe a réussi à être un héritage ET pertinent à la fois. Alors, naturellement, quand j’ai reçu l’appel pour sauter sur cette piste, il n’y avait pas de question . Avec Sueco faisant son truc, la piste a trois vibrations différentes qui fonctionnent toutes ensemble. Cette merde est différente et c’est exactement ce dont le rock a besoin. Plus de merde DIFFÉRENTE. Merci à ces légendes modernes d’avoir veillé à ce que cela se produise.”

Parallèlement à la sortie de la chanson, PAPA GARDON a également annoncé avoir conclu un nouvel accord mondial de services de distribution et de marketing avec ADA (WMGle label indépendant et la branche services aux artistes). Du partenariat, Chat Kreidich, ADA président, partage : « Nous ne pourrions pas être plus heureux d’avoir PAPA GARDON dans le ADA famille. Avec nos équipes talentueuses et nos relations solides sur divers territoires, nous sommes impatients d’activer un public mondial encore plus large, alors que nous les soutenons dans ce nouveau chapitre musical. PAPA GARDON a également réactivé son propre label, Nouveaux records de bruit, une deuxième incarnation de l’entreprise de label du groupe au début des années 2000.

PAPA GARDON rejoindra BRISER BENJAMIN sur une poignée de spectacles cet automne tout en prenant la scène à la fois Rocher de la crête bleue festival et l’inauguration Fête du rock rebelle.



