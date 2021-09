Papa Roach taquine le nouveau single “Kill The Noise”

PAPA GARDON a sorti un teaser pour son prochain single, “Tuer le bruit”. La chanson complète sera disponible le jeudi 9 septembre.

“Tuer le bruit” arrivera un peu plus d’un mois après la sortie de PAPA GARDONle précédent single de , “Embardée”, qui était une collaboration avec FIÈVRE 333 leader Jason Aalon majordome et rappeur de Los Angeles Sueco. Les deux pistes devraient apparaître sur PAPA GARDONle onzième album studio à venir de l’année prochaine via la propre maison de disques du groupe, Nouveau Noize Records, Inc., sous licence exclusive de ADA.

En mai dernier, PAPA GARDON leader Jacoby Shaddix a parlé au FM99 WNOR radio à propos de la décision du groupe de sortir son prochain LP via son propre label. Lorsqu’on lui a demandé comment le déménagement s’était produit, Jacoby a dit : « Il y a longtemps que nous étions avec Enregistrements DreamWorks — c’était juste après la sortie de notre album ‘Infester’ – nous avons eu ce pacte avec ce groupe FERME DE FOURMIS ALIEN. On s’est dit : ‘Celui qui signe en premier, essayons d’avoir une empreinte, qui est une filiale de la maison de disques, où nous pouvons sortir de la musique.’ Et nous avions tenu notre promesse et nous avions une maison de disques appelée Nouveaux records de bruit. Et c’était en, par exemple, 2001. Avance rapide tant d’années et quelques maisons de disques plus tard, nous venons de sortir nos plus grands succès avec Meilleure musique de bruit, et c’était la dernière maison de disques avec laquelle nous étions. Et nous étions en quelque sorte en train de négocier pour dire ‘Très bien. Allons-nous rester avec cette entreprise ?’ dont nous avons eu beaucoup de succès et appris beaucoup de bonnes choses, et je n’ai que de bonnes choses à dire à leur sujet. Mais on s’est dit : ‘Très bien. Prenons la température et allons voir si nous avons ce qu’il faut pour le faire nous-mêmes, faisons-le indépendamment. Et donc nous avons pris des réunions, et nous nous sommes retrouvés avec Warner/ADA, dont nous avons maintenant notre propre label et nous utilisons leur personnel interne pour faire la promo et tout ce genre de choses. Mais nous sommes la maison de disques. Nous utilisons donc nos connaissances au fil des années que nous avons accumulées avec notre équipe et nous-mêmes pour prendre les rênes et courir avec celui-ci nous-mêmes. Et c’est très excitant. C’est un peu effrayant. Parce que tu ne sais pas. Mais devinez quoi ? J’ai juste l’impression que nous ne pouvons pas échouer.”

Il a poursuivi: “Vous savez quand votre instinct vous dit quelque chose? Je viens, nous l’avons fait; nous en savons beaucoup; nous savons ce que veulent nos fans; nous savons ce que nous voulons; nous savons que nous sommes inspirés; nous sachez que nous sommes passionnés ; et nous savons que nous avons une base de fans qui nous aime. Faisons-le. Et nous avons aussi une excellente relation avec la radio. Je veux dire, nous venons d’avoir un autre numéro 1 sur la radio rock – après 20- plus des années d’être dans le format. Et je dis: “Vous savez quoi? Je pense que nous pouvons le faire.” Et donc nous avons fait le saut. P-GARDON, nous avons Nouveaux records de bruit de nouveau opérationnel.”

En ce qui concerne la sortie d’un album sans la participation d’une maison de disques extérieure, Jacoby a déclaré: “Après cet appel avec vous, je m’entends avec le groupe et nous terminons les appels créatifs pour terminer les illustrations de l’album et nous préparer pour les séances de photos et tout ce genre de choses. C’était cool, mec C’est une progression créative différente – je suppose – de la création d’un album. Vous obtenez la musique, mais ensuite nous parlons de marketing, nous parlons de clips musicaux, d’imagerie, de séances photo, de différentes manières d’emballer l’album – tout ce genre des trucs amusants, c’est ce que nous sommes au milieu de maintenant. Et j’aime vraiment ça; c’est un processus amusant. Et c’est cool de simplement rêver des trucs, et ensuite nous les construisons et nous les réalisons et ça arrive, et j’aime vraiment ce processus.”

En janvier, un extrait d’un tout nouveau PAPA GARDON chanson appelée “Se lever” a été inclus dans la publicité pour Ultimate Fighting Championship‘s (UFC) partenariat avec ESPN.

PAPA GARDONla deuxième collection des plus grands succès de , “Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years”, est sorti en mars le Meilleure musique de bruit. “Greatest Hits Vol. 2 – The Better Noise Years” comprend 12 des 10 meilleurs tubes du groupe sortis entre 2010 et 2019 ainsi que trois remix inédits et deux enregistrements acoustiques inédits enregistrés en direct au Studios YouTube a New York.

PAPA GARDONle dernier album de, « À qui faites-vous confiance ? », est sorti en janvier 2019. Le disque a été produit par Nick “RAS” Furlong et Colin Cunningham sauf la chanson “Le toit du monde”, qui est dirigé par Jason Evigan.

En décembre, PAPA GARDON a sorti un EP de cinq chansons, “20/20”, avec de “nouvelles prises sur d’anciennes confitures”, y compris “Dernier recours” et “Cicatrices”.