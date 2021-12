PAPA GARDON chanteuse Jacoby Shaddix a parlé à Dammy Wimmer présente sur le prochain suivi du groupe pour 2019 « À qui faites-vous confiance ? » album, attendu pour début 2022.

« Nous essayons toujours de pousser la barre », a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). « Nous essayons toujours de relever la barre. Nous essayons toujours d’amener le rock dans le futur. Nous essayons toujours d’être en avance sur le jeu et d’être original avec. Et parfois nous atteignons la cible et parfois nous ratons Mais je te le dis, cette fois, je pense que nous avons réussi, mec. Je suis juste sur la lune. Je le dirai, si jamais nous faisons un Grammy-un album de rock digne, ça y est — tout de suite.

« Je pense que le processus de création de cet album, nous l’avons lancé de la bonne façon », a-t-il poursuivi. « Nous avons été enfermés en quarantaine, et nous avons juste gardé FaceTiming les uns avec les autres, en s’appelant du genre » Mec, je deviens fou. » Jeter [Esperance, PAPA ROACH bassist] me dit : ‘Frère, qu’est-ce qu’on va faire, mec ? Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire preuve de créativité. Et donc nous nous sommes tous enfermés dans cette maison au sud dans un endroit appelé Temecula et y sommes restés pendant un mois et avons juste commencé à écrire de la musique. Et c’était comme si une vanne s’ouvrait. Et c’était, comme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y avait littéralement de la musique qui passait presque 24 heures sur 24, qu’il s’agisse d’édition, d’ingénierie, d’écriture, d’enregistrement ou de suivi. Et le temps que nous ayons terminé ce processus dans cette maison, nous sommes tous partis comme si nous venions d’être détruits. Nous n’avions plus d’énergie. Tout le monde avait besoin de rentrer à la maison et de se ressourcer. Mais c’était une si grande expérience de liaison pour les garçons, nos producteurs et nos ingénieurs et juste un moment vraiment spécial dans nos vies. Et beaucoup de murs se sont effondrés émotionnellement entre nous et cela a vraiment fait de la bonne musique. Et nous avons fait part de certains griefs au cours du processus et avons vraiment passé en revue certaines choses ensemble et sommes sortis de l’autre côté du processus de cet album en se disant: « Mec, nous venons de traverser l’enfer et le paradis pour faire cet album ». Nous avons quelque chose de spécial. Et c’est vraiment excitant. »

PAPA GARDON a clôturé une autre année fructueuse en 2021, après avoir célébré le 20e anniversaire de son album phare « Infester » l’année dernière. Tout au long de l’année, le groupe a teasé trois nouveaux morceaux de son prochain LP. Le premier morceau sorti à la radio, « Tuer le bruit », vient de terminer une course de quatre semaines au no. 1 sur le classement Mainstream Rock. Ceci suit « La fin », qui a culminé à no. 1 plus tôt cette année (donner PAPA GARDON leur neuvième non. 1 single et époustouflant 20ème Top 5 single à ce jour). 2021 marque également le troisième Grammy nomination pour le remix de « Né pour la grandeur » par Spencer Bastien alias CYMEK et la relance du propre label du groupe, Nouveaux records de bruit, en partenariat avec ADA dans le monde (WMGle label indépendant et la branche services aux artistes). Pour couronner l’année, le partenariat a déjà atteint 100 millions de streams à ce jour.

En octobre dernier, PAPA GARDON a sorti un nouveau single intitulé « Mourir pour croire ». Le morceau, produit par WZRD BLD alias Drew Foulque (ICE NEUF TUE, IMMOBILE EN BLANC, BALLE POUR MA VALENTINE), est un appel à l’unité et à l’harmonie humaines, malgré toutes les différences.

« Mourir pour croire » arrivé des semaines après la sortie de PAPA GARDONles deux précédents singles de : « Embardée », qui était une collaboration avec FIÈVRE 333 leader Jason Aalon majordome et rappeur de Los Angeles Sueco; et « Tuer le bruit ». Les trois pistes devraient apparaître sur PAPA GARDONle onzième album studio à venir de , attendu via la propre maison de disques du groupe, Nouveau Noize Records, Inc., sous licence exclusive de ADA.

En janvier 2021, un extrait d’un tout nouveau PAPA GARDON chanson appelée « Se lever » a été inclus dans la publicité pour Ultimate Fighting Championship‘s (UFC) partenariat avec ESPN.

PAPA GARDONla deuxième collection des plus grands succès de , « Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years », est sorti en mars le Meilleure musique de bruit. « Greatest Hits Vol. 2 – Les meilleures années de bruit » comprend 12 des 10 meilleurs tubes du groupe sortis entre 2010 et 2019 ainsi que trois remix inédits et deux enregistrements acoustiques inédits enregistrés en direct au Studios YouTube a New York.

« À qui faites-vous confiance ? » est sorti en janvier 2019. Le disque a été produit par Nick « RAS » Furlong et Colin Cunningham sauf la chanson « Le toit du monde », qui était dirigé par Jason Evigan.

En décembre 2020, PAPA GARDON a sorti un EP de cinq chansons, « 20/20 », avec de « nouvelles prises sur d’anciennes confitures », y compris « Dernier recours » et « Cicatrices ».