« Papa vous manque »

Le Royaume-Uni célèbre la fête des mères ce dimanche et la famille royale la célèbre comme chaque année. Les enfants du prince William et de Kate Middleton, Jorge, Carlota et Luis ont non seulement félicité leur mère, mais aussi leurs grands-mères. Et dans le cas de sa grand-mère paternelle, feu Lady Di, ils l’ont fait d’une manière très émotionnelle.

Des images des cartes que les enfants ont dédiées à la mémoire de leur célèbre grand-mère ont été partagées sur le compte Instagram officiel des ducs de Cambridge, décédé en août 1997 dans un accident de la circulation à Paris, alors qu’il n’avait que 36 ans.

«Chaque année, le jour de la fête des mères, Jorge, Carlota et Luis fabriquent des cartes en souvenir de leur grand-mère, Diana, pour Guillermo», indique la publication. « Quelles que soient les circonstances, nous pensons à vous cette fête des mères« , le message s’est terminé.

Dans le post, il y a quatre images. Le premier est un dessin coloré des enfants, puis les trois cartes, une pour chacun des petits-enfants que Lady Di n’a jamais pu rencontrer.

«Chère grand-mère Diana», commence la carte de Jorge. « Bonne fête des mères. Je t’aime beaucoup et je pense toujours à toi. Il t’envoie beaucoup d’amour, Jorge, « le travail du garçon de 7 ans se terminait.

Le message de Carlota n’était pas moins émouvant: « Chère grand-mère Diana, je pense à toi pour la fête des mères. Je t’aime beaucoup. Papa te manque. Beaucoup d’amour, Carlota. »La petite fille aura 6 ans en mai prochain.

Enfin, la carte de Luis, qui aura 3 ans le mois prochain, est faite de coupures de presse et coups de peinture.

Carte du prince George pour sa grand-mère Diana. INSTAGRAM

Carte de la princesse Charlotte à sa grand-mère Diana. INSTAGRAM