Papa Yankee dit : montez le volume !!

Cette collaboration, PAS BONNE ! On adore cette chanson ! Surtout parce qu’il vient de l’original, unique et sensationnel toujours beau Daddy Yankee, ou aussi connu sous le nom de DY, comment dites-vous !? Eh bien, aujourd’hui, nous vous présentons en exclusivité le single de ce célèbre artiste, uniquement ici chez Music News !

Tu vas adorer! Ce single est sorti le 15 juillet et il a vraiment eu plus de succès que Daddy Yankee ne pouvait probablement le penser, et c’est que dernièrement Daddy Yankee a commencé à barboter dans certaines variantes de reggeaton qui ont été luxueuses, un exemple de This is the song that il a créé il y a quelques mois en collaboration avec Marc Anthony, « De Vuelta pa la Vuelta » une chanson que nous aimons sûrement tous et que nous nous projetons inévitablement, car soyons honnêtes, Qui n’a pas été infidèle ? Bon, maintenant il était temps de sympathiser avec ce duo et de pleurer, mais danser, ou danser en pleurant, on ne savait plus quoi faire.

Eh bien, aujourd’hui Daddy Yankee nous apporte un single qui est reggeaton mais a quelques variantes que vous allez beaucoup apprécier, nous voulons dire que le chanteur a collaboré sur ce nouveau single intitulé “Súbele el Volumen” en collaboration avec Myke Towers, et Jhay Cortez, vous pouvez imaginer.

Le clip vidéo de la chanson à ce jour sur les plateformes YouTube totalise près de 13 millions et demi de vues !

Des voitures, de l’alcool, de belles vestes, beaucoup de style, des lumières, de la piste, de la sensualité, des looks, des looks sensuels, c’est un peu ce que vous verrez dans ce nouveau clip vidéo de “Súbele al Volumen”

On vous laisse le lien de la chanson pour que vous puissiez en profiter ! https://www.youtube.com/watch?v=z2F5EFij6mo