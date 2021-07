Papa’s Quiz propose des anecdotes familiales à huit joueurs pour basculer aujourd’hui

Si votre famille est du genre à n’aimer rien de plus que de se réunir autour de la télévision pour un quiz en fin de soirée (et beaucoup de collations, de préférence), alors Papa’s Quiz devrait probablement être sur votre radar.

Le premier jeu du développeur Old Apes basé à Stockholm, Papa’s Quiz propose des “milliers” de questions réparties dans 185 catégories différentes et prend en charge entre un et huit joueurs. Les catégories « Junior » spécialement étiquetées aident les joueurs plus âgés et plus jeunes à profiter du jeu ensemble, et vous trouverez des options pour jouer dans les modes de style libre pour tous et coopératif.

Dans une belle touche, vous n’avez pas besoin de huit Joy-Con pour que tout le monde joue ensemble ; un code QR permet aux joueurs d’utiliser leur smartphone comme manette sans avoir besoin de télécharger une application.

“Nous avons conçu Papa’s Quiz en pensant à la console Nintendo Switch et nous sommes vraiment ravis de le publier sur le Nintendo eShop”, a déclaré le PDG d’Old Apes, Olov Lindberg. « Nous avons hâte de voir le plaisir que la communauté Nintendo Switch en tirera ! »

Comme mentionné ci-dessus, le jeu est lancé aujourd’hui et est disponible au prix de 8,99 £ / 9,99 $. Faites-nous savoir si vous allez vérifier celui-ci avec votre famille et vos amis dans les commentaires.