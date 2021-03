Pape François: La police écossaise se prépare à la visite du Pape François – prévoit de repousser les «extrémistes» | UK | Nouvelles

Le Saint-Siège n’a pas encore confirmé si le Pape, 84 ans, participera à la conférence sur le climat de la COP26 en novembre, mais les organisateurs ne prennent aucun risque avec la sécurité du Pape et planifient activement des mesures de sécurité adéquates pour son implication dans la conférence. La police écossaise a déclaré que des contre-mesures étaient déjà en place pour prévenir et repousser les «anarchistes purs et durs» désireux de commettre «de graves actes de violence et de désordre».

Bernard Higgins, chef de la police adjoint de la police écossaise, a déclaré: «Nous avons un ensemble d’hypothèses de planification sur lesquelles nous avons travaillé, sur la base d’un certain nombre de dirigeants mondiaux venant à un moment donné, qui peuvent inclure le président des États-Unis, et qui peut inclure le Saint-Père, le pape François, ce qui transformerait l’événement en quelque chose qui n’a pas été vu au Royaume-Uni depuis de nombreuses années.

La conférence des Nations Unies sur le climat réunira les dirigeants mondiaux dans la plus grande ville d’Écosse pour discuter des stratégies et des plans de lutte contre le changement climatique à l’échelle mondiale avec le Premier ministre Boris Johnson et le président américain Joe Biden qui devraient tous deux y assister.

La papauté devrait envoyer une délégation à la conférence mais n’a pas encore décidé du niveau de représentation.

La visite prévue du pape à Glasgow en novembre marquera la première visite du pape François en Écosse et la première visite papale dans la ville depuis que le pape Benoît XVI a effectué le voyage il y a plus de dix ans en 2010.

« Sur la base des renseignements actuels, une sorte de démonstration est inévitable », a déclaré M. Higgins.

«J’ai classé en quatre catégories – les personnes concernées qui manifestent pacifiquement, les personnes qui protestent contre certains pays, les militants du climat qui n’auront pas peur de s’engager dans une action directe pour perturber, et les anarchistes extrémistes – soit d’extrême droite ou d’extrême gauche – qui potentiellement viendra quelle que soit la teneur de la conférence, avec l’intention de commettre de graves actes de violence et de désordre. «

Si le pape fait le voyage à Glasgow, un niveau de sécurité accru pourrait être justifié en raison de la probabilité de grandes foules.

En 1982, environ 300 000 fidèles se sont réunis à Bellahouston Park pour entendre un discours prononcé par le pape Jean-Paul II.

LIRE LA SUITE: Le pape François réfléchit à la visite du Royaume-Uni à la fin de 2021

M. Higgins a poursuivi: «Si vous considérez certaines des manifestations pacifiques que nous avons vues récemment, puis comparez cela avec, par exemple, les manifestations à Capitol Hill, c’est à quel point le plan de maintien de l’ordre doit être flexible.

«Il doit être suffisamment flexible pour faciliter des manifestations légales et pacifiques, mais être suffisamment robuste pour repousser tout comportement violent ou émeute déterminé.»

Le pape François a déjà été profondément engagé dans les questions du changement climatique et a exprimé l’espoir que cette conférence des Nations Unies entraînera un changement significatif.

Dans un discours adressé aux diplomates du Vatican en février, le Pape a déclaré qu’il «espérait que la prochaine Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) conduira à un accord efficace pour faire face aux conséquences du changement climatique.

« Le moment est venu d’agir, car nous ressentons déjà les effets d’une inaction prolongée. »