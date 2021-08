Pape Sarr et Aurélien Tchouameni: les fans de Manchester United découvrent les décisions de transfert – Man United News And Transfer News

in

Les fans de Manchester United ont été informés de la volonté du club de recruter un milieu de terrain, avec Pape Sarr du FC Metz et Aurélien Tchouameni de l’AS Monaco les noms circulent récemment.

Les deux joueurs sont plutôt jeunes et étaient des noms surprenants à associer au club, étant donné qu’il y avait des joueurs plus réputés qui seraient sur la liste de souhaits d’Ole Gunnar Solskjaer.

Declan Rice de West Ham, Saul de l’Atletico Madrid et Eduardo Camavinga de Rennes étaient tous des cibles supposées et qui sont plus connues des fans.

Cependant, le nom de Sarr est apparu récemment alors que les liens de Tchouameni n’ont véritablement commencé que plus tôt dans la journée.

Il semble qu’avec le temps qui passe dans la fenêtre de transfert, United ait tourné son attention vers des cibles plus jeunes, peut-être plus réalisables.

En l’état, Pape Sarr semble beaucoup plus susceptible d’aller à City que #MUFC, tandis que Tchouaméni est un joueur qui intéresse United – Jonathan Shrager (@JonathanShrager) 18 août 2021

Solskjaer a admis qu’il espère obtenir une autre signature dans le club après les achats réussis de joueurs sensationnels tels que Jadon Sancho et Raphael Varane.

Il était entendu que le légendaire Norvégien voulait des stars de la première équipe prêtes à l’emploi qui pourraient immédiatement s’intégrer au onze de départ et avoir un impact.

Cependant, peut-être que le milieu de terrain n’est pas une position dans laquelle un tel joueur est absolument nécessaire étant donné la façon dont Paul Pogba semble susceptible de rester, au moins pour cet été.

Il y a aussi un argument à faire valoir que Manchester United n’a pas les fonds pour aller gros sur une autre signature, d’autant plus qu’ils n’ont pas réussi à décharger le bois mort qu’ils espéraient pouvoir maintenant.

Les joueurs pourraient toujours quitter le club, mais il ne reste plus beaucoup de temps et si Solskjaer veut s’assurer qu’il a de la profondeur, il doit agir sur l’argent disponible dès maintenant.

Cela ne veut pas dire que Tchouameni sera disponible pour pas cher, mais c’est l’hypothèse basée sur son profil et le besoin de trésorerie de Monaco.