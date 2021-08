Pape Sarr rejoint Tottenham Hotspur depuis Metz

Pape Sarr rejoint Tottenham Hotspur de Metz dans le cadre d’un contrat initial d’un montant initial de 15 millions d’euros et sera prêté à l’équipe française pour le reste de la saison 2021/22, selon Fabrizio Romano.

Fabio Paratici poursuit ses activités alors que Pape Sarr rejoint Tottenham Hotspur

Talent hautement coté

Sarr, 18 ans, est très bien noté en France et le directeur du football de Tottenham a la réputation de recruter de jeunes talents à travers l’Europe et semble prêt à poursuivre la tendance dans son rôle au stade Tottenham Hotspur.

Sarr restera à Londres après son examen médical au Spurs Lodge, le centre d’entraînement de Tottenham à Enfield, et sera présent pour le match à domicile de Premier League contre Watford le dimanche 29 août. Il ne jouera cependant pas pour l’équipe de Nuno Espírito Santo cette saison, optant plutôt pour un retour en prêt à Metz.

Montée rapide

L’ascension de Sarr en Premier League a été rapide, n’ayant rejoint Metz qu’il y a un an en tant que joueur de niveau de développement. Il se retrouve maintenant dans l’une des plus grandes ligues de football à Tottenham.

Ses capacités ont été rapidement repérées par le personnel d’entraîneurs de Metz et il a été placé dans la première équipe où il a marqué quatre buts en 25 matchs et a attiré l’attention avec des courses rapides, de la force et un flair offensif. Il a continué dans l’équipe première et a déjà disputé les trois premiers matchs de Metz en Ligue 1 cette saison, mais n’a pas encore trouvé le chemin des filets ou aidé son équipe à trois points.

Tottenham sera ravi de capturer Sarr et d’avoir repoussé la concurrence d’autres clubs intéressés par la capture du jeune espoir. L’espoir sera que Sarr poursuive son développement en un joueur de haut niveau juste à temps pour le début de la saison prochaine, lorsque son prêt à Metz prendra fin.

