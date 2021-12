Paper Mario est la prochaine sortie de Nintendo Switch Online N64

Image : Nintendo

Le pack d’extension de Nintendo Switch Online, qui a apporté les jeux N64 au service d’abonnement pour la première fois, a été lancé avec neuf titres, dont beaucoup n’étaient pas en très bon état. Le dixième, sorti plus tard ce mois-ci, sera le Paper Mario original.

Le jeu, sorti pour la première fois en août 2000, sera le premier nouveau titre N64 ajouté au service depuis son lancement en octobre. Comme nous l’avons écrit à l’époque, compte tenu du montant d’argent que Nintendo facture pour ces jeux par rapport à la forme dans laquelle ils se trouvent et à ce que vous obtenez, c’est une affaire assez terrible, et sortir de nouveaux titres un jeu à la fois de temps en temps semaines ne va pas aider à changer les esprits.

Si vous payez déjà pour cela, ou si vous aimez tellement Paper Mario que vous vous en fichez, voici la bande-annonce de Nintendo. Le jeu sortira le 10 décembre.

C’est une câpre en papier ! Paper Mario, initialement sorti pour la console Nintendo 64, sera disponible pour les membres Nintendo Switch Online + Expansion Pack le 12/10 ! Après que Bowser ait volé le Star Rod et kidnappé la princesse Peach, Mario complote pour sauver les sept Star Spirits et libérer le Royaume Champignon du règne de Koopa. Alors que Mario voyage des jungles tropicales de l’île Lavalava aux hauteurs glacées de Shiver Mountain, il aura besoin de toute l’aide possible. Maîtrisez les capacités des sept esprits des étoiles et des autres alliés qui se joignent à l’aventure pour aider notre héros sur le champ de bataille. Il y a plus de 50 badges à localiser qui, lorsqu’ils sont équipés, confèrent des capacités spéciales et des attaques puissantes. Le système de combat au tour par tour fera en sorte que le combat contre les méchants de Bowser soit à la fois stratégie et timing. Découvrez plus de 100 objets, mélangez-les et concoctez des créations fantastiques pour que Mario reste fort au combat. Fermez le livre sur l’histoire de Bowser avant que ses mauvaises actions ne bouleversent le monde et faites en sorte que seuls SES souhaits se réalisent !