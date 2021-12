Paper Mario est toujours incroyable sur Switch, mais me donne envie de la suite du RPG que nous n’aurons jamais

Lorsque j’ai entendu pour la première fois que le jeu Paper Mario original arrivait sur Nintendo Switch Online + Expansion Pack, j’ai commencé à devenir nostalgique. C’était l’un des tout premiers jeux N64 que j’ai achetés quand j’étais à l’école primaire et j’y ai joué au moins quatre fois depuis. Mais pouvoir sauter à nouveau dans ce classique sur Switch vaut très certainement une cinquième partie.

Si vous n’avez pas encore vécu cette aventure, vous devriez certainement maintenant qu’elle est dans le pack d’extension. D’une part, cela fonctionne bien sur le Switch, principalement en raison de ses commandes simples, qui n’utilisent pour la plupart que le joystick et le bouton A. De plus, ce n’est pas aussi intensif que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, donc le décalage n’est pas un problème. Moi et beaucoup d’autres le considérons non seulement comme l’un des meilleurs jeux Paper Mario de la série, mais aussi comme l’un des meilleurs RPG de tous les temps.

Même si j’aime Paper Mario, je me sens toujours un peu triste d’y jouer car je sais que cela signifie que je n’aurai jamais une vraie suite à Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars, le jeu SNES qui l’a inspiré. Il a été développé par Square en collaboration avec Nintendo et sorti en 1996, et nous n’avons pas vu de véritable suivi depuis. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

La création de Paper Mario Square, Nintendo et Mario, Oh mon Dieu !

Dans les années 90, Square était un développeur JRPG populaire au Japon, mais il avait du mal à percer le marché américain. Tentative après tentative de conquérir le public occidental n’a pas donné grand-chose, même si ses jeux ont connu un énorme succès au Japon, la société s’est donc tournée vers un partenariat avec Nintendo. Vous voyez, Nintendo était la société de jeux vidéo aux États-Unis Les affaires étaient en plein essor avec le succès de la SNES, qui n’a vu qu’une certaine concurrence de la Sega Genesis. En tant que tel, Mario était un nom familier et un personnage très reconnaissable même parmi les non-joueurs.

Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, a été approché par Square avec l’idée de créer un Mario RPG. Le directeur de Super Mario RPG, Chihiro Fujioka, a expliqué dans une interview de 1995 certains des défis que Nintendo et Square ont dû relever pour donner vie à ce rêve. Miyamoto a aidé à maîtriser certaines des idées les plus farfelues de l’équipe Square, comme insister pour que Mario ait un marteau plutôt qu’une épée et de la magie. Ensemble, les entreprises ont travaillé pour créer un monde qui a du sens au sein du Royaume Champignon établi et emblématique. Impressionnée par le look 3D de Donkey Kong Country récemment sorti, l’équipe de Square a également décidé de créer une perspective isométrique qui a permis à Mario et à la distribution de se démarquer des autres jeux Mario 2D de l’époque.

Super Mario RPG sorti en Amérique du Nord le 13 mai 1996. Dans un certain contexte, c’était juste quatre mois avant le lancement de la Nintendo 64 dans la région. (Malheureusement, les joueurs européens n’ont pu découvrir Super Mario RPG qu’en 2008, lorsqu’il est finalement arrivé sur la console virtuelle.) À la surprise de la direction de Nintendo, qui ne s’attendait pas du tout à ce qu’il fonctionne bien, il a largement dépassé les attentes, vendant plus de deux millions d’unités et ouvrant la voie à des critiques élogieuses. Aujourd’hui, il est souvent répertorié comme l’un des meilleurs JRPG de tous les temps.

La nostalgie de longue date n’est pas surprenante étant donné le dialogue hilarant, le casting original et le système de combat amusant. Les joueurs ont pu voir les héros du Royaume Champignon interagir d’une manière qu’ils n’avaient jamais vue auparavant. De tout nouveaux lieux et personnages ont été introduits et il y avait même plusieurs camées et objets cachés à trouver pour les joueurs, comme un Link endormi dans une auberge ou un boss secret de Final Fantasy. Avec le succès du jeu, il semblait inévitable que les deux sociétés travaillent sur une suite, mais ce n’était pas le cas.

Square et Nintendo se sont brouillés Entrez le successeur spirituel

Alors, où Paper Mario s’intègre-t-il dans tout cela ? La franchise 2D stylisée est le successeur spirituel de Super Mario RPG. Square n’était pas impliqué, cependant, car il s’est brouillé avec Nintendo. Vous voyez, Square voulait aller dans le futur avec la technologie moderne, c’est-à-dire des jeux sur CD. Cependant, Nintendo a choisi de rester avec des cartouches, ce qui était tangentiellement l’une des raisons pour lesquelles le N64 était un échec commercial.

Square a ensuite développé ses jeux pour la PlayStation plutôt que pour la N64, ce qui a donné à l’entreprise plus de liberté pour créer les expériences qu’elle envisageait. Comme l’histoire l’a montré, c’était la bonne décision pour Square car cela a conduit à un succès massif avec la franchise Final Fantasy. La société a finalement pu pleinement émerger sur le marché américain sans avoir besoin de s’appuyer davantage sur Nintendo.

Cependant, Nintendo n’allait pas laisser passer le succès de Super Mario RPG. Il s’est associé à Intelligent Systems pour créer une suite. Alors que Paper Mario a fini par être le nom de ce successeur spirituel, il a été initialement présenté comme Super Mario RPG 2 dans les premières versions. Le changement de nom a probablement quelque chose à voir avec des complications juridiques et le fait que Square détient de nombreux droits sur le jeu SNES.

Ironiquement, alors que l’apparence 3D de Super Mario RPG se démarquait dans une mer de graphismes 2D, Paper Mario se distinguait par sa stylisation 2D dans un flot de nouveaux visuels 3D. Cette direction artistique a également rendu Paper Mario très différent de Super Mario RPG tout en étant capable d’avoir des mécanismes de combat très similaires et le même humour léger.

Paper Mario s’est vendu à 1,3 million d’exemplaires. Bien qu’il ne soit pas aussi rentable que Super Mario RPG, ces ventes élevées en ont fait l’un des jeux N64 les plus vendus.

L’héritage de Paper Mario

Paper Mario a continué à vivre et compte actuellement six jeux dans la série, probablement d’autres à venir. Les deux premiers jeux Paper Mario sont phénoménaux, y compris des mécanismes de combat similaires à Super Mario RPG, ainsi qu’une distribution unique de personnages.

Cependant, les jeux Paper Mario ultérieurs se sont éloignés du système de combat d’origine et se sont essayés à des mécanismes expérimentaux qui n’ont pas toujours bien séduit les fans. De plus, alors que vos compagnons auraient pu être un Goomba avec un chapeau ou un Yoshi avec un mohawk dans les deux premiers jeux, les nouveaux jeux dépouillent les acolytes de leur style unique et les font ressembler au reste des personnages d’arrière-plan, ce qui est quelque chose de beaucoup les fans ont été bouleversés.

Il semble assez révélateur qu’à mesure que la série s’éloigne de plus en plus du jeu SNES qui l’a inspirée, elle ne fonctionne pas aussi bien. Paper Mario: The Origami King, sorti sur Nintendo Switch, était une aventure très amusante, en partie à cause du retour des compagnons après avoir été partis pour deux jeux. Bien qu’ils n’aient pas vraiment d’apparences uniques, les personnages ont une profondeur surprenante. Cependant, le jeu aurait été bien meilleur s’il avait utilisé un système de combat similaire à celui du premier Paper Mario / Super Mario RPG et non à l’étrange Ring Battle System utilisé.

Aurons-nous un jour un vrai Super Mario RPG 2 ?

C’est difficile à dire. Ce n’est pas impossible, mais hautement improbable. Les relations entre Square Enix et Nintendo se sont améliorées au cours des dernières années, comme en témoigne le nombre de personnages de Final Fantasy qui ont fait leur entrée dans Super Smash Bros. Ultimate. Enfer, même le personnage de Super Mario RPG, Geno, apparaît comme un sprite. Si quoi que ce soit, les deux sociétés sont maintenant à un endroit où une certaine collaboration est plus possible que par le passé. Cependant, comme Firefly et toutes les autres émissions qui ont été annulées trop tôt, un redémarrage est peu probable car tous les membres créatifs associés au projet sont passés à autre chose.

L’héritage de Paper Mario est l’héritage de Super Mario RPG

J’aurais probablement de la mousse à la bouche si j’entendais qu’une véritable suite de Super Mario RPG était en préparation dans le cadre d’un effort combiné de Square Enix et de Nintendo. Cependant, ce n’est pas si probable.

Heureusement, les deux premiers jeux Paper Mario ont une relation particulièrement étroite avec ce classique de la SNES et sont probablement les meilleurs que nous obtiendrons. Vous devriez donc absolument les jouer si vous en avez l’occasion. C’est devenu beaucoup plus facile maintenant que Paper Mario est disponible sur le pack d’extension Nintendo Switch Online +.

