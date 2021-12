Beaucoup de bonté rétro sous un même toit.

Le pack d’extension en ligne Nintendo Switch offre non seulement une connectivité en ligne, mais aussi un accès aux sauvegardes dans le cloud, aux titres Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System, Nintendo 64 et Sega Genesis. Les abonnés bénéficient d’offres spéciales pour les contrôleurs à thème rétro, et les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons peuvent accéder gratuitement au DLC Happy Home Paradise s’ils sont abonnés.