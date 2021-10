Paper Mario : TTYD a 17 ans aujourd’hui, mais c’est toujours un chef-d’œuvre

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Dès la première seconde de Paper Mario: The Thousand-Year Door, j’étais accro. Le jeu commence par une douce musique scintillante et une ouverture de livre pour vous raconter l’histoire d’une ancienne ville en ruine perdue dans le temps et du trésor légendaire qui y est enterré ; une fois que vous avez écouté toute l’histoire (et que vous avez vu Peach elle-même acheter un trésor mystérieux à un vendeur à l’air louche), la fanfare emblématique joue et les rideaux se retirent pour révéler l’écran titre. C’est votre aventure, maintenant.

boodly-diddly-BAAA, BAAA, BA DA DA BA DA DA BAAAAA

Ce n’est pas le genre d’histoire que vous attendez d’un jeu Mario – la plupart des jeux Mario commencent par quelqu’un qui attrape la princesse Peach, ou Bowser faisant quelque chose d’ignoble – mais TTYD met plutôt en scène la ville sordide et délabrée de Rogueport, construite sur le dessus des ruines de cette ville dont la légende est depuis longtemps oubliée.

Mais tous ces trucs en profondeur ne font pas de la deuxième sortie de Paper Mario un jeu sérieux. Thousand-Year Door regorge de décors incroyables, de thèmes étranges et farfelus (mystère de meurtre de train, épisode de bouteille dans un ring de lutte, naufrages et or pirate) et de moments de caractère qui étoffent bon nombre des amis de Mario, anciens et nouveaux.

Luigi, par exemple, part vivre sa propre aventure où il essaie de sauver la princesse Eclair, la dirigeante du royaume des gaufres qui continue d’être kidnappée par le maléfique Chestnut King; toute l’histoire est une parodie des propres aventures de Mario, s’appuyant fortement sur les tropes que tout le monde attend d’un Mario RPG.

Rogueport a suffisamment de mystères pour durer tout au long du jeu

Les compagnons de Mario tout au long du jeu ont des histoires fascinantes, ce qui est étonnamment rare pour les RPG à l’époque – vous avez de la chance si votre acolyte obtient bien plus qu’un nom et un parent mort. Vivian souffre du syndrome de l’imposteur, non grâce à ses frères et sœurs intimidants ; L’amiral Bobbery souffre essentiellement du SSPT à la suite du décès de sa femme ; la fantastique compagne (secrète) Mme Mowz est une sorte de personnage semi-antagoniste, Robin-Hood-rencontre-votre-grand-mère qui est un flirt massif.

Les RPG sont généralement pleins de combats, d’histoires et d’aventures, mais ce qui distingue Thousand-Year Door, c’est sa distribution vivante et intéressante et les paramètres inventifs. C’est un régal de savoir où vous irez à chaque fois, et bien que TTYD souffre en grande partie des mêmes problèmes que la plupart des RPG (retour en arrière, missions d’escorte fastidieuses, chemin de fer), il y a toujours de quoi être ravi pendant que vous faites le truc ennuyant. TTYD élève et revitalise de nombreux standards de la série, des Toads aux Goombas et même à Mario lui-même, donnant à chacun d’eux une personnalité et un caractère unique au-delà de leurs rôles habituels d’ennemis et d’assistants.

Cette image fait bouger mes doigts automatiquement

Mais le combat n’est pas mal non plus. L’ajout d’attaques et de parades chronométrées transforme la passivité (à mon avis) des batailles au tour par tour standard en quelque chose de beaucoup plus actif, ce qui rend ce temps d’attente entre les attaques beaucoup plus vital pour la survie et le succès. L’utilisation de Flower Points (FP) pour les mouvements spéciaux et de Star Power (SP) pour des mouvements spectaculaires a fait de chaque combat une question d’équilibre stratégique ; en dehors de la bataille, vous pouvez même changer la façon dont Mario et ses amis se sont battus avec l’utilisation de badges qui ont changé et ajouté des attaques.

Après tout, différents ennemis nécessitaient différents plans d’attaque – les obus hérissés signifiaient aucun saut; certains ennemis étaient capricieux et s’enfuiraient ou exploseraient si vous preniez trop de temps ; et juste avant les combats de boss, vous voudriez mettre à niveau vos HP et FP autant que possible. Ajoutez à cela le système d’appel étrange mais séduisant, dans lequel la foule vous récompenserait avec des objets de restauration SP et même HP, et la machine à sous qui apparaîtrait si vous exécutiez suffisamment de commandes d’action parfaitement, et vous aviez l’impression qu’il y avait toujours quelque chose passe.

Les acteurs ont différents points forts, et chacun a également des choses différentes à dire lors des événements de l’histoire.

Il est étrange que tous les jeux Paper Mario qui ont suivi chacun d’eux aient essayé de réinventer la roue : Super Paper Mario a opté pour le combat en temps réel, Sticker Star et Color Splash ont utilisé des gimmicks de combat à usage unique, et Origami King a inventé le jeu déroutant. et système d’anneau de division qui a transformé chaque bataille en un casse-tête spatial. Le combat de Thousand-Year Door n’était pas parfait, mais c’était beaucoup plus amusant que toutes les autres tentatives des jeux ultérieurs.

Personnellement, je pense que Paper Mario: The Thousand-Year Door n’est pas seulement le meilleur jeu Paper Mario, mais l’un des meilleurs jeux de tous les temps. Je ne suis pas le seul dans ce cas – le jeu en boîte se vend rarement à moins de 100 $ d’occasion, et il y a une pétition avec plus de 50 000 signatures pour le faire remasteriser – mais je pense qu’il tient toujours aujourd’hui lors d’une répétition, à cause de la façon dont c’est intemporel.

TTYD est le Wind Waker des jeux Mario : une entrée dans une série bien-aimée qui a essayé quelque chose de vraiment nouveau et excitant, peut-être à ne jamais répéter. Dix-sept ans après ses débuts, je le chéris toujours comme un jeu auquel je pourrais revenir à n’importe quel moment de ma vie et être aussi diverti qu’à l’époque. Si seulement nous pouvions en avoir un autre comme ça.